Mindent bevetnek a kényszersorozás elől menekülők ellen

Az ukrán drónokat a kényszersorozás elől menekülők ellen is bevetik

Az ukrán–szlovák határszakasz irányába igyekvő férfiak terepszínű ruhát viseltek, hogy jobban tudják álcázni magukat. A zöldsapkások drónt használtak annak érdekében, hogy nyomon követhessék a mozgásukat.

A Harkiv megyéből származó személyek az eszköz zaját hallva megpróbáltak elrejtőzni, azonban a lebukást nem tudták elkerülni. A határőrségen azt vallották, hogy az útitervüket maguk készítették, és a jobb élet reményében indultak el az Európai Unió irányába.

A határsértők ellen közigazgatási eljárást kezdeményeztek, ami a jelenlegi törvények szerint pénzbírságot von maga után, tájékoztatott a határőrség sajtószolgálata – írta meg a kiszo.net.