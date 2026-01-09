2026. január 9., péntek

Mindent bevetnek a kényszersorozás elől menekülők ellen

Drónokkal követték a határsértőket

MH
 2026. január 9. péntek. 16:04
Változatlanul sokan próbálják elhagyni Ukrajnát, hogy megelőzzék a kényszersorozást. Két hadköteles korú férfi próbálkozott illegális határátlépéssel Kárpátalján, akiket drónokkal lepleztek le.

Az ukrán drónokat a kényszersorozás elől menekülők ellen is bevetik
Fotó: AFP/65th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces/Andriy Andriyenko

Az ukrán–szlovák határszakasz irányába igyekvő férfiak terepszínű ruhát viseltek, hogy jobban tudják álcázni magukat. A zöldsapkások drónt használtak annak érdekében, hogy nyomon követhessék a mozgásukat.

A Harkiv megyéből származó személyek az eszköz zaját hallva megpróbáltak elrejtőzni, azonban a lebukást nem tudták elkerülni. A határőrségen azt vallották, hogy az útitervüket maguk készítették, és a jobb élet reményében indultak el az Európai Unió irányába.

A határsértők ellen közigazgatási eljárást kezdeményeztek, ami a jelenlegi törvények szerint pénzbírságot von maga után, tájékoztatott a határőrség sajtószolgálata – írta meg a kiszo.net.

