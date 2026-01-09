Elsősorban Kijevet támadták az oroszok

Kijev környékét támadta elsősorban Oroszország péntekre virradóra – közölte az ukrán légierő. Az orosz hadsereg 278 támadóeszközt vetett be ukrajnai létfontosságú infrastrukturális létesítmények ellen, a támadásnak halálos áldozatai és sebesültjei is vannak, komoly károk keletkeztek.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem a 36 különböző típusú rakétából 18-at, a 242 drónból pedig 226-ot megsemmisített, azonban 19 helyszínen 18 rakéta és drón célba talált – jelentette a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján. Az Ukrajna fővárosa elleni nagyszabású légitámadás következtében négy ember meghalt, 25-en pedig megsebesültek, köztük öt katasztrófavédelmi alkalmazott és három orvos, akik a helyszínen dolgoztak a Darnyickij kerületet ért ismételt csapások során – jelentette a Nemzeti Rendőrség és a Kijevi Városi Ügyészség Telegramon közzétett jelentéseit idézve az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

A fővárosban 19 többszintes épület, az egyik nagykövetség épülete, egy óvoda, egy befejezetlen többszintes épület, autók, egy szupermarket és egy benzinkút megrongálódott. A piros metróvonalon a szerelvények az újabb támadás okozta súlyos energetikai helyzet miatt nagyobb követési idővel és rövidített útvonalon közlekednek – ismertette a sajtó a Kijevi Városi Állami Közigazgatás sajtószolgálatának közleményt. A 10 városkerületből 9-ben akadozik a távhőszolgáltatás. A kijevi ügyészség azt is bejelentette, hogy előzetes vizsgálatot indított háborús bűncselekmény miatt. Nyugat-Ukrajna legnagyobb városa, Lviv mellett egy energetikai létesítményt ballisztikus rakétával találtak el – tette közzé a légierőtől származó információkra hivatkozva Andrij Szadovij polgármester a Telegram-csatornáján.

Ez az első alkalom, hogy ilyen típusú rakétával intéztek csapást Lviv ellen – emelte ki, emlékeztetve arra, hogy Lviv alig 70 kilométerre fekszik az Európai Unió határától. „Ez egyértelmű üzenet nemzetközi partnereinknek: Oroszország háborúja senki előtt nem áll meg” – fogalmazott a polgármester. A lvivi támadás miatt a fogyasztók egy részénél szünetel a gázszolgáltatás.