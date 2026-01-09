2026. január 9., péntek

Előd

EUR 385.90 Ft
USD 331.44 Ft

Külföld

Egy éjszaka alatt lekapcsolták Franciaország és Britannia egy részét

Sötétség Európa nyugati felén

MH
 2026. január 9. péntek. 10:17
Nyugat-Európában a Goretti ciklon pusztít. A vihar következtében Franciaországban tegnap mintegy 380 ezer háztartás maradt áram nélkül, Nagy-Britanniában pedig körülbelül 50 ezer – számolt be róla az Eadaily.

Képünk illusztráció
Fotó: Hans Lucas via AFP/Amaury Cornu

A Goretti ciklont kísérő széllökések óránkénti 213 kilométeres sebességet is elértek. A francia áramszolgáltató, az Enedis közlése szerint jelenleg 266 200 háztartásban nincs áram Normandiában. Bretagne-ban 21 ezer, Pikárdiában 18 500, míg az Île-de-France régióban 13 500 otthont érint az áramszünet. A károk felszámolása várhatóan több napot vesz igénybe.

A francia meteorológiai szolgálat adatai szerint az ország 21 megyéjében továbbra is narancssárga riasztás van érvényben az időjárási veszélyek miatt.

Nagy-Britanniában a National Grid tájékoztatása szerint mintegy 57 ezer ingatlan maradt villamos energia nélkül, a legtöbb érintett Anglia délnyugati részén él. A brit meteorológiai szolgálat korábban vörös riasztást adott ki Cornwall megyére, az ország délnyugati részén.

