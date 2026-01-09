Külföld
Oroszország Dél-Afrikából toboroz zsoldosokat?
Online játékokon keresztül érték el az érdeklődőket
A hírügynökség információja szerint a körülbelül 20 éves dél-afrikaiak a katonai témájú Arma 3 játék Discord oldalán beszélgettek egy @Dash becenevű felhasználóval. A diplomaták egy eltűnt személy barátjával folytatott e-mail levelezésből értesültek eltűnésük körülményeiről és a harcokban való esetleges részvételükről, írja a karpat.in.ua.
A férfiak július 29-én repültek Oroszországba, átutazva az Egyesült Arab Emírségeken. Ezt megelőzően Fokvárosban találkoztak és ellátogattak az orosz konzulátusra. Szeptember elején egyéves katonai szerződést írtak alá. Több hetes alapkiképzés után az egyik dél-afrikait az ukrajnai frontra küldték, ahol gránátvető segédként szolgált. Utoljára október 6-án vette fel a kapcsolatot családjával. December 17-én egy barátja értesítette rokonait a férfi haláláról.
A forrás elmondása szerint egy dél-afrikai állampolgár családja által 2025. január 10-én kapott orvosi igazolás szerint az elhunyt állítólag szolgálatteljesítés közben halt meg 2024. október 23-án a Luhanszki régió Verhnyekamjanszki járásában. A másik férfi holléte jelenleg ismeretlen.
Egy tájékozott forrás elmondása szerint a toborzottaknak kedvező anyagi feltételeket, orosz állampolgárság megszerzésének lehetőségét és további képzést ígértek.
A dél-afrikai hatóságok, valamint a fokvárosi orosz nagykövetség és konzulátus nem kommentálták az esetleges toborzást. A Discord képviselői sem reagáltak az újságírók megkereséseire.
A Discord alkalmazás 2024 októbere óta blokkolva van Oroszországban.