Oroszország Dél-Afrikából toboroz zsoldosokat?

Oroszország online játékplatformokat használ külföldiek toborzására az Ukrajna elleni háborújához. A Bloomberg jelentése szerint az oroszok dél-afrikai játékosokat céloztak meg, akik a Discord alkalmazáson beszélgettek, miközben az Arma 3 katonai szimulátorral játszottak.

A hírügynökség információja szerint a körülbelül 20 éves dél-afrikaiak a katonai témájú Arma 3 játék Discord oldalán beszélgettek egy @Dash becenevű felhasználóval. A diplomaták egy eltűnt személy barátjával folytatott e-mail levelezésből értesültek eltűnésük körülményeiről és a harcokban való esetleges részvételükről, írja a karpat.in.ua.

A férfiak július 29-én repültek Oroszországba, átutazva az Egyesült Arab Emírségeken. Ezt megelőzően Fokvárosban találkoztak és ellátogattak az orosz konzulátusra. Szeptember elején egyéves katonai szerződést írtak alá. Több hetes alapkiképzés után az egyik dél-afrikait az ukrajnai frontra küldték, ahol gránátvető segédként szolgált. Utoljára október 6-án vette fel a kapcsolatot családjával. December 17-én egy barátja értesítette rokonait a férfi haláláról.

A forrás elmondása szerint egy dél-afrikai állampolgár családja által 2025. január 10-én kapott orvosi igazolás szerint az elhunyt állítólag szolgálatteljesítés közben halt meg 2024. október 23-án a Luhanszki régió Verhnyekamjanszki járásában. A másik férfi holléte jelenleg ismeretlen.

Egy tájékozott forrás elmondása szerint a toborzottaknak kedvező anyagi feltételeket, orosz állampolgárság megszerzésének lehetőségét és további képzést ígértek.

A dél-afrikai hatóságok, valamint a fokvárosi orosz nagykövetség és konzulátus nem kommentálták az esetleges toborzást. A Discord képviselői sem reagáltak az újságírók megkereséseire.

A Discord alkalmazás 2024 októbere óta blokkolva van Oroszországban.