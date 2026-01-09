2026. január 9., péntek

Külföld

Az egyik legerősebb európai útlevél

Csak épp az ország neve maradt le róla

Kiss Krisztina
 2026. január 9. péntek. 19:41
Írország útlevele hivatalosan Európa 5. legerősebb útlevelei közé tartozik, mégis sikerült egy egészen különleges bravúrt bemutatni: több mint 13 000 darabot úgy nyomtattak ki, hogy hiányzott róla az „IRL” országjelzés. A dokumentum ugyan szinte az egész világ kapuit megnyitja – de épp azt nem árulja el, honnan érkezett az utazó.

Az egyik legerősebb európai útlevél
A „kincset érő”, a világ kapuit majdnem megnyitó útlevél
Fotó: MH/KissKriszti

Pedig papíron minden adott. Az ír útlevéllel közel 189 országba lehet utazni vízum nélkül vagy vízum érkezéskor, ezzel stabil helyet foglal el az európai élmezőnyben, világszinten is a top kategóriában. EU-tagként teljes szabad mozgást, munkavállalást és letelepedést biztosít az Európai Unión belül, ráadásul egyedülálló módon az Egyesült Királyságban is korlátozás nélkül lehet vele élni és dolgozni a Common Travel Area (CTA) megállapodás miatt.

Nem véletlen, hogy számos rangsor – például a Nomad Passport Index – nemcsak utazási szabadság, hanem életminőség és globális mobilitás szempontjából is az élre sorolja az ír útlevelet. Röviden: erős, megbecsült és világszerte elismert.

Éppen ezért különösen érdekes a friss történet, amely szerint egy szoftverfejlesztési hiba következtében december 23. és január 6. között kiállított útlevelekből egyszerűen lemaradt az „IRL” jelzés. A kérdés már csak az: vajon mikor és hogyan vették észre?
Egy éber határőr pillantott fel gyanakodva? Egy utas kérdezte meg félénken, hogy „elnézést, de ez most melyik ország?” Vagy csak a sokadik útlevélnél hangzott el a klasszikus mondat: „Valami… mintha hiányozna.”

A történet tanulsága mindenesetre az, hogy még a világ egyik legerősebb útlevelével is lehet valaki névtelen, ha a technológia épp rossz napot fog ki. Az ír útlevél ereje azonban ettől mit sem csorbult – legfeljebb egy rövid időre inkább sejtelmes lett, mint hivatalos.

