Az egyik legerősebb európai útlevél

Írország útlevele hivatalosan Európa 5. legerősebb útlevelei közé tartozik , mégis sikerült egy egészen különleges bravúrt bemutatni: több mint 13 000 darabot úgy nyomtattak ki, hogy hiányzott róla az „IRL” országjelzés . A dokumentum ugyan szinte az egész világ kapuit megnyitja – de épp azt nem árulja el, honnan érkezett az utazó.

Pedig papíron minden adott. Az ír útlevéllel közel 189 országba lehet utazni vízum nélkül vagy vízum érkezéskor, ezzel stabil helyet foglal el az európai élmezőnyben, világszinten is a top kategóriában. EU-tagként teljes szabad mozgást, munkavállalást és letelepedést biztosít az Európai Unión belül, ráadásul egyedülálló módon az Egyesült Királyságban is korlátozás nélkül lehet vele élni és dolgozni a Common Travel Area (CTA) megállapodás miatt.

Nem véletlen, hogy számos rangsor – például a Nomad Passport Index – nemcsak utazási szabadság, hanem életminőség és globális mobilitás szempontjából is az élre sorolja az ír útlevelet. Röviden: erős, megbecsült és világszerte elismert.

Éppen ezért különösen érdekes a friss történet, amely szerint egy szoftverfejlesztési hiba következtében december 23. és január 6. között kiállított útlevelekből egyszerűen lemaradt az „IRL” jelzés. A kérdés már csak az: vajon mikor és hogyan vették észre?

Egy éber határőr pillantott fel gyanakodva? Egy utas kérdezte meg félénken, hogy „elnézést, de ez most melyik ország?” Vagy csak a sokadik útlevélnél hangzott el a klasszikus mondat: „Valami… mintha hiányozna.”

A történet tanulsága mindenesetre az, hogy még a világ egyik legerősebb útlevelével is lehet valaki névtelen, ha a technológia épp rossz napot fog ki. Az ír útlevél ereje azonban ettől mit sem csorbult – legfeljebb egy rövid időre inkább sejtelmes lett, mint hivatalos.