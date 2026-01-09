Amerikának tetszik a venezuelai siker, és az Egyesült Államokban alig akad társadalmi ellenállás azzal szemben, hogy az egykori venezuelai vezetőt felelősségre vonják. A republikánus támogatókat egyesítette az ügy, egységesen felsorakoznak az elnök mögött, a demokratákat viszont megosztja, mivel közülük is sokan akadnak, akik utólag pozitívan értékelik Donald Trump amerikai elnök merész lépését.

Az amerikai közvélemény egyértelműen pozitívan értékelte a venezuelai beavatkozást, és ez nemcsak általános hangulatban, hanem konkrét számokban is mérhető – számolt be a CNN. A friss felmérések szerint mindössze 14 százalék ellenzi, hogy Nicolás Maduro amerikai bíróság elé kerül, miközben az Egyesült Államok lakosságának fele kifejezetten támogatja ezt.

A CNN vezető adatelemzője, Harry Enten szerint ez jól mutatja, hogyan működik az amerikai külpolitikai gondolkodás: ha egy beavatkozást sikeresnek látnak, a közvélemény gyorsan felsorakozik mögé. A Maduro elleni művelet előtt még a többség inkább ellenezte az amerikai katonai akciót, ám az események lezárulta után látványosan megfordult a hangulat.

Enten adatai szerint az eltávolítást megelőzően az amerikaiak 47 százaléka ellenezte a fellépést, és csupán 21 százalék támogatta. A művelet után azonban a támogatottság 37 százalékra ugrott, az ellenzők aránya pedig 38 százalékra csökkent – vagyis gyakorlatilag eltűnt az egyértelmű elutasítás. Ez a fordulat azt jelzi, hogy az amerikaiak eredményorientáltan ítélik meg a külpolitikai lépéseket, írja a Híradó.