Afrikai bűnözőkre csapott le az Interpol

Többeket letartóztattak Spanyolországban egy nyugat-afrikai központú, több tucat országban tevékenykedő bűnözői csoport tagjai közül - tájékoztatott az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete (Europol) pénteken.

A hágai közlemény szerint a Black Axe nevű nyugat-afrikai bűnszervezet 34 tagjának letartóztatása jelentős zavarokat okoz a csoport tevékenységében. A Nigériából szervezett Black Axe több tucat országban globális jelenléttel rendelkezik. A bűnözői hálózat számos bűncselekmény elkövetéséről ismert, beleértve az internetes csalást, a kábítószer-kereskedelemet, az emberkereskedelemet, a szervezett prostitúciót, az emberrablást, a fegyveres rablást és a csalárd spirituális megtévesztést. A csoport éves bevétele becslések szerint meghaladja az egymilliárd eurót.

A spanyol és a bajor bűnüldöző szervek együttműködésében megvalósult akció során a csoport 34 tagját állították elő, 28-at Sevillában, hármat Madridban, kettőt Malagában és egyet Barcelonában. Közöttük tízen nigériai állampolgárok. A gyanú szerint az elfogottak 5,93 millió eurót meghaladó kárt okozó csalásért felelősek.

A házkutatások során a hatóságok 119 352 eurót foglaltak le bankszámlákon, és 66 403 eurót készpénzben. A hatóságok szerint a bűnszervezet egyike azon maffiaszerűen működő nyugat-afrikai csoportoknak, melyek még az 1960-70-es években, egyetemeken kialakult kapcsolati hálókból nőttek ki. A Black Axe egy erősen strukturált, hierarchikus csoport. Működési területét mintegy 60 nigériai és 35 külföldi zónára osztja, mindegyikben legalább 200 taggal. A szervezetnek nagyjából 30 ezer feljegyzett tagja és számtalan kapcsolódó segítője van, köztük pénzbegyűjtők és közvetítők. A csoport szigorú magatartási kódexet, erőszakos és rituális beavatási eljárást érvényesít spirituális elemekkel - tájékoztattak.