A német elnök az Egyesült Államokat okolja

Az Egyesült Államok a nemzetközi normák megsértésével veszélyesebbé teszi a világot – jelentette ki Frank-Walter Steinmeier német elnök.

Kijelentése azt követően hangzott el, hogy Donald Trump amerikai elnök parancsot adott egy katonai műveletre Caracasban, hogy elrabolják venezuelai elnököt, Nicolas Madurót, és megismételte terveit, hogy Grönlandot annektálja, írja az Oroszhírek.

„A világ rendjének kialakításában közreműködő legfontosabb partnerünk, az Egyesült Államok értékrendje összeomlik” – mondta Steinmeier a Koerber Alapítvány szimpóziumán, amelyet 70. születésnapja alkalmából rendeztek. Szavait a Reuters hírügynökség idézte.

Sürgette, hogy tegyenek erőfeszítéseket annak megakadályozására, hogy „a világ rablók barlangjává váljon, ahol a legkegyetlenebbek elveszik, amit akarnak, és ahol régiókat vagy egész országokat néhány nagyhatalom tulajdonaként kezelnek”.

„Kísérletek folynak arra, hogy még a közepes méretű államokat – köztük minket is – a történelem perifériájára szorítsák, míg a kicsi és gyengébb államok teljesen védelem nélkül maradnak” – tette hozzá Steinmeier.

Emmanuel Macron francia elnök is figyelmeztetett „a nemzetközi rendet fenyegető kockázatokra”.

„Az Egyesült Államok egy megalapozott hatalom, de fokozatosan elfordul néhány szövetségesétől, és megszabadul a nemzetközi szabályoktól, amelyeket még nemrégiben is támogatott, legyen szó kereskedelemről, a biztonság bizonyos aspektusairól vagy különböző nemzetközi fórumokról” – mondta Macron csütörtökön a párizsi francia diplomáciai testületnek. Korábban kijelentette, hogy nem helyesli azt a „módszert”, amelyet Washington alkalmazott Maduro eltávolítására.

Trump a csütörtökön közzétett interjúban a The New York Timesnak elmondta, hogy nincs szüksége „nemzetközi jogra”, hanem saját ítélőképességére támaszkodik. „A saját erkölcseimre. A saját gondolataimra. Ez az egyetlen dolog, ami megállíthat” – mondta.