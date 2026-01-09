Piszkos trükkök készülnek az Egyesült Királyságban

A brit mélyállam piszkos játékot fog játszani, sőt akár a törvényt is megszegi, hogy távol tartsa a Nigel Farage-t a hatalomtól az Egyesült Királyságban – figyelmeztetett Dominic Cummings, a neves politikai stratéga.

Dominic Cummings elmondta, hogy személyesen figyelmeztette a jobboldali és bevándorlásellenes Reform UK vezetőjét, Nigel Farage-t, hogy milyen messzire hajlandó elmenni a brit mélyállam, hogy megakadályozza őt a hatalomátvételben az országban. Farage pártja hónapok óta uralja a közvélemény-kutatásokat az Egyesült Királyságban, és egyre több elemzés mutat arra, hogy

ő lehet a következő választás nyertese.

Cummings, aki a brexit-népszavazási kampány meghatározó alakja volt, és később a korábbi konzervatív miniszterelnök, Boris Johnson fő tanácsadója lett, mielőtt kilépett a politikából a látottak miatt, figyelmeztetett, hogy a mélyállamot semmi sem fogja megakadályozni abban, hogy mindent bevessen Farage ellen – hívja fel a figyelmet a Breitbart. Cummings figyelmeztette Farage-t, hogy jó előre építsen maga köré egy erős csapatot, hogy megvédjék ezektől a támadásoktól, és kijelentette, hogy ha a Reformpárt főnöke nem fogadja meg ezt a tanácsot, „akkor észszerűen valószínű, hogy egyszerűen szétzúzzák, már a választás előtt”.

A The Spectator-nek nyilatkozva Cummings kijelentette:

Ha belegondolunk, hogy mit lenne képes megtenni a régi rendszer, hogy megakadályozza [Farage] belépését, az nem lenne a megszokott politika. És Starmer ezt jelezte is az elmúlt hetekben, amikor azt mondta: „Tudok élni a toryk győzelmével, de nem tudok élni Farage győzelmével”.

Cummings szerint a bennfentesek Farage-t a következő Trump-stílusú fenyegetésnek tekintik, akit korán és könyörtelenül el kell hárítaniuk. Kifejtette:

„Kiszivárogtatják az orvosi feljegyzéseket, kiszivárogtatják az adózási adatokat. Lehallgatják a telefonját, és kiszivárogtatják azokat. Bármit megtesznek, amit csak kell.”

Cummings észrevételeire a Reform UK képviselője, Zia Yusuf baljóslatúan csak annyit reagált:

„Már elkezdődött” – számolt be a V4NA.