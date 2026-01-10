A Maduro-ügy után rettegnek az Amerika-ellenes külföldi politikusok

Akár azt is mondhatnánk, hogy Nicolás Maduro Venezuelából történő eltávolítása globális félelmet okozott mindazon politikusok körében, akiknek valamilyen titkos kapcsolatuk volt a dél-amerikai ország megbuktatott elnökével. Azok is idegeskedhetnek, akik úgy gondolták, hogy a nagypolitikában keresztbe tehetnek Donald Trump amerikai elnöknek. Mindkét esetet egy-egy példán keresztül mutatjuk be.

„Nézd, Donald Tusk, hogyan végzik a diktátorok” – írta a lengyel nemzeti, konzervatív Jog és Igazságosság (PiS) pártnak egyik uniós parlamenti képviselője. A brüsszelita lengyel miniszterelnök jövőjét felvázoló bejegyzés Nicolás Maduro szélsőbaloldali venezuelai elnök erőszakos eltávolítására utal.

A venezuelai államfőnek az amerikai kommandósok általi elfogásának és az Egyesült Államokban történő bebörtönzésének pontos minősítése még várat magára. Törvénytelen megbuktatás, vagy jogos eltávolítás – ez itt a kérdés.

Ennek megválaszolásában segíthet, ha egy másik kérdéssel közelítünk hozzá. „Hogyan kerül a csizma az asztalra”, miként lehet egy uniós és NATO tagállamot egy nevezőre hozni egy olyan dél-amerikai elnökkel, aki állami szintre emelte a drogcsempészetet?

Az első kérdésre nem egyszerű a válasz.

Ami viszont egyértelmű, hogy az amerikaiak venezuelai beavatkozása – ha nincs is kimondva – precedens értékű. Vagyis, ettől kezdve ha bármelyik ország hasonló lépésre szánja el magát, hivatkozhat Maduro eltávolítására.

Így jön a képbe Lengyelország, ahol a 2023-as választások után – amelyet a Donald Tusk vezette unióbarát Polgári Platform nyert meg – számos törvénytelenség történt. A lengyel belpolitikai viszonyokat ezért szokták kripto-diktatúrának nevezni. Formailag, minden rendben van – működik az államigazgatás, a parlament, amely törvényeket hoz, a rendvédelmi szervek és a hadsereg civil ellenőrzés alatt áll, a bíróságok magukat függetlennek nyilvánították –, ugyanakkor folyik a demokrácia kereteinek nyílt, vagy burkolt áttörése.

Ilyen volt például, hogy a kormányváltás után, a köztévé újságíróit munkahelyeikről erőszakkal távolították el, nem várva meg a rendes felmondással járó munkaviszony megszüntetésének több hónapos procedúrájának végét.

Említhetnék más eseteket is. Barbara Skrzypeket kihallgatta az ügyészség. Órákon keresztül vallatták, sajtójelentések szerint még a mosdót sem használhatta. A kihallgatáson nem vehetett részt Skrzypek ügyvédje, míg a felperest két ügyvéd képviselte. Korábban a nyugdíjas hölgy évekig Jaroslaw Kaczynski, a PiS elnökének asszisztense volt.

Barbara Skrzypek három nappal a kihallgatás után meghalt.

Számos hasonló példát lehetne még sorolni.

Tuskot és körét nagyon bántja, hogy az amerikaiak nem állnak szóba velük. A Maduro-eset után ez felettébb kínos lehet számukra. Varsónak regionális nagyhatalmi ambíciói vannak, készen áll, hogy az Ukrajnába küldendő nyugati csapatoknak a koordinátora legyen. Most ez a nagyhatalmi viselkedés visszájára sülhet el, mert Trump aligha fogja jó szemmel nézni, hogy egykor volt szoros szövetségese, amely annyira büszke volt kiváló atlanti kapcsolataira, most ellene dolgozik.

De nem csak Tusk ideges a megváltozott amerikai magatartás miatt.

Pedro Sáncheznek is lehetnek álmatlan éjszakái, mert a baloldali spanyol miniszterelnöknek van mit rejtegetni a Maduro-rezsimmel ápolt szoros kapcsolata miatt.

Sánchez egyik legbizalmasabb embere José Luis Ábalos 2020-ban a madridi repülőtéren fogadta Delcy Rodríguezt, Maduro jobbkezét, Venezuela alelnökét, aki jelenleg a dél-amerikai ország ügyvezető államfője. Rodríguezt az EU szankciói értelmében kitiltották a schengeni övezetből. Tehát a találkozó illegális volt.

Viszont a történetnek volt egy nagyon érdekes mozzanata.

Rodrígueznek a repülőtéren hagyott mind a 40 bőröndje nyomtalanul eltűnt.

Nem tudni, hogy mit rejtettek a bőröndök, és tartalmukat kinek, vagy kiknek szánták. Azt azért nehéz feltételezni, hogy valaki néhány napos kiruccanásra ennyi ruhát vinne magával. Azt meg pláne nagyon hihetetlen, hogy mind a negyven bőrönd csak úgy eltűnik.

Érdekes eleme a spanyol–venezuelai kapcsolatoknak, hogy az összes negatív körülmény ellenére 2023-ban Rodríguez mégis meghívást kapott Madridba a Latin-amerikai és Karibi Államok Közösségének (CELAC) és az Európai Uniónak a csúcstalálkozójára.

Így senkinek sem kell tehát meglepődnie azon, hogy Spanyolország volt az egyetlen európai kormány, amely aláírta a baloldali Brazília, Chile, Uruguay, Kolumbia és Mexikó kormányai által kiadott nyilatkozatot.

Ebben elítélték Maduro letartóztatását.

Nem véletlen, hogy ezek a latin-amerikai országok írták alá a Madurót védő dokumentumot. Trump Amerika-ellenes magatartásuk miatt mindegyik államra valamiért megorrolt.

Trump megválasztása előtt már kiszivárgott a Republikánus Párt egyik tanulmánya, amely arról szól, hogy ezen a helyzeten változtatni szeretnének.