A lengyel kormányfő aggódik

A miniszterelnök azt követően tartott sajtóértekezletet, hogy pénteken az ellenzéki jelöltként megválasztott Karol Nawrocki elnök fogadta őt. A találkozón megvitatták az ország nemzetbiztonságát és külpolitikáját érintő témákat, ezen belül az ukrajnai helyzetet. A megbeszélés után mindkét fél leszögezte: az említett kérdéskörökben hasonló az álláspontjuk.

Tusk sajtóértekezletén újságírói kérdésre arról is beszélt, hogy milyen kockázatokkal járhatnak Lengyelország számára a washingtoni kormány lépései a Dániához tartozó Grönlanddal kapcsolatban.

„Minden, ami gyengíti a transzatlanti szolidaritást (…), bizonyos kockázatokkal jár” - válaszolt Tusk. Hozzátette: Lengyelország „minden körülmény dacára” a lehető legerősebb kapcsolatok fenntartására törekszik Európa és az Egyesült Államok között, mert ezek a kapcsolatok „jelentik az egyetlen esélyt világunk fennmaradására”.

Hozzátette: „nagyon aggódik” Grönland miatt, emellett nyugtalanítónak tartja „mindazt, ami eszmei és politikai feszültséget kelt a NATO-n és az Egyesült Államokon belül is”.

Tusk már kedden kommentálta Donald Trump amerikai elnök azon kijelentését, hogy az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági okokból szüksége van Grönlandra. A lengyel kormányfő akkor „alapvető kérdésnek” nevezte az európai államok integritásának tiszteletben tartását, és aláhúzta: Grönland ügyében Dánia „egész Európa szolidaritására számíthat”.