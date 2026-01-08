2026. január 8., csütörtök

Külföld

Zelenszkij megint fenyeget: az EU erejével riogatja Moszkvát

Az ukrán elnök szerint Oroszország rosszul méri fel a helyzetet

MH
 2026. január 8. csütörtök. 9:33
Volodimir Zelenszkij ismét megpróbálta megfélemlíteni Moszkvát. Ezúttal nemcsak nagy hatalmú szövetségeseire utalt, hanem arra is emlékeztetett, hogy ők képesek „letörni az orrukat”, írta az EAdaily.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: AFP/Ukrainian Presidential Press Service/Handout

Zelenszkij megjegyzése arra a kérdésre hangzott el, hogy az ukrán politikus szerint Moszkva miként reagálhat a Párizsban bejelentett, Ukrajnának szánt biztonsági garanciákra.

A volt színész erre azt válaszolta, hogy Oroszország gyakran „húzza az orrát”, ám az Egyesült Államok és az Európai Unió elég erős ahhoz, hogy „ezt az orrot letörje”.

