Volodimir Zelenszkij ismét megpróbálta megfélemlíteni Moszkvát. Ezúttal nemcsak nagy hatalmú szövetségeseire utalt, hanem arra is emlékeztetett, hogy ők képesek „letörni az orrukat”, írta az EAdaily .

Zelenszkij megjegyzése arra a kérdésre hangzott el, hogy az ukrán politikus szerint Moszkva miként reagálhat a Párizsban bejelentett, Ukrajnának szánt biztonsági garanciákra.

A volt színész erre azt válaszolta, hogy Oroszország gyakran „húzza az orrát”, ám az Egyesült Államok és az Európai Unió elég erős ahhoz, hogy „ezt az orrot letörje”.