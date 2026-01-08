Az orosz hadsereg az ukrajnai háborúban az utóbbi egy napban elfoglalta a Dnyipropetrovszk megyei Bratszke települést - közölte csütörtökön a moszkvai védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, és mintegy 1180 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel az ukrán energetikai és kikötői infrastruktúrának a hadsereg céljaira használt több objektumát, valamint több drónösszeszerelő műhelyt, drón-, lőszer- és anyagi-műszaki raktárakat, egy harckocsit és 13 egyéb páncélozott harcjárművet, továbbá 142 repülőgéptípusú drónt.

Igor Kimakovszkij, a „Donyecki Népköztársaság” vezetőjének tanácsadója a Szolovjov LIVE médiacsatornán kijelentette, hogy az orosz erők dél felől folytatják a benyomulást Kosztyantinivka városba. Szergej Lebegyev, a „mikolajivi föld alatti mozgalom koordinátora” azt állította a RIA Novosztyi hírügynökségnek, hogy egy orosz csapás megölte egy diverzánsakciókra szakosodott ukrán elitosztag katonáit, akiket brit katonák képeztek ki. Lebegyev szerint a több tucat halott között nyolc külföldi tiszt volt, legkevesebb két amerikai.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek csütörtökön ukrán tüzérségi és dróntámadást. Megsebesült Dmitrij Pankov, a belgorodi régió Grajvoroni járásának vezetője, állapota közepesen súlyos. Pankov egy ukrán dróntámadás következményeit mérte fel, és éppen egy nőnek segített, akinek autóját a pilóta nélküli repülőszerkezet megrongálta, amikor a megismételt dróncsapás történt.

Lipeck megye elöljárósága arról tett bejelentést, hogy az Uszmanyi járásban háromnapos küzdelem után sikerült elfojtani a tüzet egy olajtárolóban.