Újabb súlyos ukrán bántalmazás

Az Ukrán Állami Nyomozó Iroda (DBR) munkatársai őrizetbe vették az egyik Ivano-frankivszki járási toborzóközpont (TCK) őrszakaszának katonáját, aki parancsnokával együtt megalázta és bántalmazta a hadköteleseket – számolt be az esetről az Ukrajinszka Pravda, amit a Kárpáthír idézett.

A visszaélésekre már 2025 őszén fény derült, a központ vezetőjét pedig novemberben gyanúsították meg. A hatósághoz a médiában megjelent hírek és a panaszbejelentések nyomán egyre több sértett fordult, akik verésről, kínzásról és pénzkövetelésről számoltak be. A témáról korábban ebben az összeállításban írt a lap.

A nyomozók egy konkrét esetet is feltártak: a gyanúsítottak fizikai erőszakot alkalmaztak egy férfival szemben, pusztán azért, mert megtagadta a tüdőszűrő vizsgálatot (flurográfiát). A tiszt és beosztottja a folyosóra vonszolta az áldozatot, ahol egyikük lefogta, a másik pedig legalább öt alkalommal megütötte. Ezt követően letépték róla a ruhát, és erőszakkal a röntgenhelyiségbe kényszerítették.

A bántalmazást a helyiségben is folytatták, sőt könnygázt is bevetettek. A sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy műtéti úton el kellett távolítani az egyik szervét. A cselekményt állami tisztviselő által elkövetett kínzásnak minősítették, amiért akár 12 év szabadságvesztés is kiszabható. A bíróság mindkét gyanúsítottat óvadék nélküli letartóztatásba helyezte.