Trump zöld utat adott

A szenátor szerint a lehető legjobb pillanatban született meg a döntés.

A mai napon nagyon eredményes találkozónk volt Donald Trump elnökkel, amelyen számos kérdést megvitattunk, és az elnök jóváhagyta azt a kétpárti, Oroszország elleni szankciókat tartalmazó törvényjavaslatot, amelyen Blumenthal szenátorral és másokkal együtt hónapok óta dolgozunk

– írta X közösségi oldalán magyar idő szerint csütörtök hajnalban Lindsey Graham amerikai szenátor.

Objektum doboz

Graham szerint a döntés a legjobbkor született, mert Ukrajna kész engedményeket tenni a béke érdekében, Oroszország viszont továbbra is ártatlan embereket öl.

„A törvényjavaslat értelmében Trump büntetést szabhat ki azokra az országokra, amelyek olcsó olajat vásárolnak az oroszoktól, és ezzel finanszírozzák Putyin háborús gépezetét” – írja a szenátor, és hangsúlyozza, ez hatalmas ütőkártya például Kínával, Indiával és Brazíliával szemben, továbbá bízik benne, hogy ösztönözni fogja őket arra, hogy ne vásároljanak több olcsó orosz olajat.

„Remélem, hogy már a jövő héten erős, kétpárti támogatást kap a javaslat” – áll a bejegyzésben, írta meg a Mandiner.