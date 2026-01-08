Az elemző szerint már Trump első elnöki ciklusa óta világos volt: nem tartozik a NATO legnagyobb hívei közé.

Donald Trump amerikai elnök szerint Oroszország már teljes mértékben ellenőrzése alá vonta volna Ukrajnát, ha ő nem avatkozik közbe

Donald Trump meg van győződve arról, hogy az Egyesült Államok viseli az európai országok biztonságának fő terhét. Sőt, egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a NATO nem illeszkedik az Egyesült Államok nemzetbiztonsági stratégiájába – idézte az Unian Sean Bell a Sky News katonai elemzőjének véleményét.

Bell megjegyezte, hogy már Trump első elnöki ciklusa óta világos volt: nem tartozik a NATO legnagyobb hívei közé. Az elemző megfogalmazása szerint az amerikai elnök nem akarja magára vállalni a felelősséget a Szövetség felbomlásáért, ugyanakkor már nem hisz abban, hogy a NATO jelenleg megfelel az eredeti rendeltetésének.

Bell emlékeztetett arra is, hogy az amerikai elnök korábban a Truth Social közösségi oldalán azt írta:

Oroszország és Kína egyáltalán nem félne a NATO-tól az Egyesült Államok nélkül, továbbá kétségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a szövetség segítséget nyújtana Washingtonnak, ha Amerikának valóban szüksége lenne rá.

A Reuters információi szerint január 7-én Johann Wadephul német külügyminiszter kijelentette: nem kételkedik abban, hogy a NATO tagjai egységesek maradnak. A külügyminiszter hangsúlyozta, biztos abban, hogy a szövetség jelenlegi formájában fennmarad.

„Az Egyesült Államok támogatja a szövetség védelmét, valamint fenntartja szövetségét Európával” – mondta a német külügyminiszter egy Párizsban tartott közös sajtótájékoztatón indiai, francia és lengyel kollégáival együtt.

Az portál emlékeztetett, hogy korábban Donald Trump amerikai elnök kijelentette: Oroszország már teljes mértékben ellenőrzése alá vonta volna Ukrajnát, ha nem avatkozik közbe. Állítása szerint milliók életét mentette meg, és nyolc háborúnak vetett véget.

A lap végül kiemelte: az amerikai elnök emellett azzal is dicsekedett, hogy rákényszerítette a NATO-tagállamokat védelmi kiadásaik növelésére. Véleménye szerint Oroszország és Kína egyáltalán nem tartana a NATO-tól, ha az Egyesült Államok nem lenne a szövetség tagja – írta meg a Mandiner.