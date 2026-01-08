Tömeges dróntámadás érte Ukrajnát

Az orosz hadsereg 97 csapásmérő, valamint álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen szerdára virradóra, a támadóeszközök több mint 70 százalékát megsemmisítette a légvédelem, azonban a becsapódások következtében infrastrukturális és energetikai objektumok rongálódtak meg – jelentették katonai és helyhatósági források jelentései alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 70 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével az eredeti pályájukról eltérített, de 13 helyszínen 27 drón célba talált, egy esetben pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat – közölte a légierő parancsnoksága a Telegramon.

Dnyipropetrovszk megye katonai kormányzója, Vladiszlav Hajvanenko a arról számolt be, hagy a légvédelem 31 drónt semmisített meg az éjszaka folyamán a térségben. Ezzel együtt hangsúlyozta, hogy az orosz hadsereg támadása károkat okozott az infrastruktúrában Krivij Rih,Dnyipro és Pavlohrad körzetében.

Dnyipro térségében folytatódnak a munkálatok, hogy több mint egymillió fogyasztó hő- és vízellátását helyreállítsák – számolt be az Unian hírügynökség Olekszij Kuleba, helyreállításért felelős miniszterelnök-helyettes és közösségfejlesztési miniszter Telegramon közzétett jelentése nyomán. Tájékoztatása szerint több településen részben sikerült helyreállítani a központosított rendszereket, a munkacsoportok pedig fokozott intenzitással dolgoznak. A Dnyipro folyó bal partján csökkentett nyomás mellett helyreállt a vízszolgáltatás. A szociális és kritikus infrastrukturális létesítmények áramellátását aggregátorokkal biztosítják.

Az áramtalanított Dnyipróban és körzetében az összes vonatot továbbra is dízelmozdonyok továbbítják. A vasútállomásokat szintén aggregátorok működtetik, és a melegedő pontok is nyitva vannak – tette hozzá Kuleba.

A helyreállításért és térségfejlesztésért felelős miniszterelnök-helyettes arról is beszámolt, hogy a délkelet-ukrajnai Zaporizzsjában egész éjjel dolgoztak a javítóbrigádok, így az áramellátás helyreállt, a lakásokban fokozatosan helyreáll a fűtés és az ivóvízszolgáltatás.

Az energiaügyi minisztérium tájékoztatása szerint Dnyipropetrovszk térségében jelenleg 800 000 fogyasztó van áram nélkül.