Külföld
Százan haltak meg az amerikai beavatkozás során
Tűz Venezuela legnagyobb katonai komplexumában, a 2026. január 3-án Caracasban
Fotó: AFP/STR
„Eddig, és hangsúlyozom, eddig száz halott van és hasonló számú sebesült. A hazánk ellen elkövetett támadás szörnyű volt” - közölte Cabello az állami televízióban sugárzott műsorban.
„Cilia fejsérülést szenvedett és egy ütést kapott a testére. Nicolás testvér lábsérülést szenvedett. Szerencsére mindketten felépülnek sérüléseikből” - tette hozzá Cabello.
A venezuelai fegyveres erők szerdán számos videót tettek közzé a meggyilkolt katonák temetéséről, amelyeken több tucat síró rokon, venezuelai zászlóval borított koporsók voltak láthatók, valamint a meghalt katonák „bátorságát, vitézségét, becsületét és hűségét” méltató beszédek voltak hallhatók.