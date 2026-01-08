Külföld
Politico: Európa felkészül a Grönland elleni támadására
„Fel kell készülnünk egy közvetlen összecsapásra Trumppal. Agresszív módon cselekszik, és erre fel kell készülnünk” – mondta egy európai diplomata a Politiconak - derült ki az oroszhirek.hu írásából.
A forrás nyilatkozatai alapján több lehetőséget is felvázoltak, amelyek közül Európa választhat.
Az első a kompromisszum
A NATO egykori magas rangú tisztviselője felvetette, hogy a szövetség közvetítőként léphetne fel Dánia, Grönland és az Egyesült Államok között.
„Mindent meg kell tenni, ami lehetséges, hogy megerősítsük a szövetség jelenlétét Grönland közelében, és teljesítsük Trump követeléseit” – mondta a diplomata.
A második, hogy Európa finanszírozza Grönlandot
Trump kijelentései alapján, miszerint a sziget csatlakozása az Egyesült Államokhoz nagy beruházásokat ígér, az Európai Unió és Dánia megpróbálja meggyőzni Grönlandot, hogy „kedvezőbb lehetőséget” tudnak kínálni – tette hozzá a Politico.
Emiatt Brüsszel 2028-tól több mint kétszeresére kívánja növelni Grönland finanszírozását. Az EU azonban még nem hagyta jóvá ezt a költségnövekedést.
Európa harmadik lehetőség gazdasági válasz
Ez többek között vámok és adók bevezetését jelenti az amerikai vállalatok számára, valamint a befektetések tilalmát az európai gazdaságban.