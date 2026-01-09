Népszerű célpont a Prágai Vár

A legtöbb, 2,6 millió turista 2019-ben kereste fel a cseh királyok és államfők hagyományos székhelyét. A látogatók többsége külföldi. Az egész várkomplexum - a szabadon látogatható részeket, kerteket is beleértve -, tavaly összesen több mint kilenc millió turistát fogadott - jegyezte meg Máchová. A legtöbb ember a nyári hónapokban kereste fel a Hradzsint. A Nemzeti Műemlékvédelmi Hivatal (NPU) adatai szerint a kezelésében lévő több mint másfél száz kastélyt és várat a tavalyi évben 4,3 millió látogató kereste fel. Ez éves szinten hatszázalékos növekedés, de a 2018-ban és 2019-ben elért 5,5 milliós látogatottságtól még jócskán elmarad.

A csehországi várak és kastélyok többsége a téli időszakban - november elejétől március végéig - zárva tart. Az NPU évi költségvetése meghaladja a másfél milliárd cseh koronát. A belépődíjakból évente átlagban mintegy 600 millió koronát szednek be. A bevételek jelentős részét a hivatal a műemlékek karbantartására és felújítására használja fel. A legnépszerűbb műemlékek sorrendje az utóbbi években nemigen módosult. A prágai vár után a dél-csehországi Cesky Krumlov vára és a dél-morvaországi Lednice kastély következik mintegy 400 ezer látogatóval.

A harmadik hely a dél-csehországi Hluboká nad Vltavou kastélyé csaknem 300 ezer látogatóval, míg a Prága közelében álló Karlstejn királyi várat tavaly több mint 200 ezren nézték meg. A vár arról nevezetes, hogy oda egykor nők nem léphettek be, s valamikor ott őrizték a cseh koronázási ékszereket is. Ezek jelenleg a Hradzsinban álló Szent Vítus-székesegyházban láthatók, s évente csak két-három hétig bocsátják a műkincseket közszemlére.