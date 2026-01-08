Nem tetszik az USA lépése a klímaaktivistáknak

„Hatalmas öngólként” bírálta az Egyesült Államok kilépését az ENSZ klímaváltozási keretegyezményéből (UNFCCC) csütörtökön Simon Stiell, az ENSZ klímaváltozási keretegyezményének ügyvezető titkára, hozzátéve, hogy mindez az amerikai gazdaságnak, munkaerőpiacnak és életszínvonalnak fog ártani.

„Míg az összes többi ország közösen halad előre, ez utóbbi visszalépés a globális vezetői szereptől, a klímaügyi együttműködéstől és a tudománytól csak árthat az amerikai gazdaságnak, a munkahelyeknek és az életszínvonalnak, mivel a tűzvészek, árvizek, hatalmas viharok és aszályok gyorsan súlyosbodnak” - hangoztatta Stiell. „Ez egy kolosszális öngól, amely az Egyesült Államokat kevésbé biztonságossá és kevésbé virágzóvá teszi” - tette hozzá. Az UNFCCC előírja az iparosodott országoknak, hogy intézkedéseket tegyenek az üvegházhatású gázok kibocsátásának korlátozására, nyilvánosan jelentést tegyenek károsanyag-kibocsátásukról, és pénzügyi támogatást nyújtsanak a szegényebb országoknak az éghajlatváltozás hatásainak kezeléséhez.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter csütörtökön jelentette be, hogy azonnali hatállyal kilép az UNFCCC fő éghajlatfinanszírozási mechanizmusából, az úgynevezett Zöld Klíma Alapból, és annak irányító testületéből, valamint a Nemzetközi Éghajlatváltozási Kormányközi Testületből (IPCC). Donald Trump amerikai elnök szerdán rendeletet írt alá arról, hogy az Egyesült Államok kilép több tucat nemzetközi szervezetből, köztük az ENSZ legtöbb szakosított szervezetéből, bizottságából, testületéből. A dokumentum kimondja, hogy az amerikai költségvetés felfüggeszti a támogatást 66 szervezetben.

„A Fehér Ház nem törődik a környezetvédelemmel, egészségüggyel, vagy az emberek (szenvedésével). Béke, igazságosság, együttműködés, vagy virágzás nincsenek a prioritásai között” - sérelmezte Teresa Ribera tiszta, igazságos és versenyképes átmenetért felelős uniós biztos a Bluesky közösségi platformon.