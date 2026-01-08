Ukrajnának gondoskodnia kell arról, hogy fiatal férfi állampolgárai ne meneküljenek Nyugat-Európába, hanem a saját hazájukban találjanak tisztességes munkát – jelentette ki Friedrich Merz német kancellár Párizsban.

A politikus Volodimir Zelenszkij ukrán elnök oldalán tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta: a Nyugatnak konkrét elvárásai vannak a gazdasági támogatásért és az újjáépítésben nyújtott segítségért cserébe, írja a Kárpáthír.

Gazdaság és elrettentés

Merz a „Hajlandók Koalíciójának” találkozóját követően beszélt, ahol brit és francia részről felmerült csapatok küldése is egy esetleges békemegállapodás esetén. A német kancellár szerint Ukrajna újjáépítése és a biztonsági garanciák elválaszthatatlan kérdések. Úgy vélte, a konfliktus rendezése után csak egy gazdaságilag erős Kijev jelenthet hiteles elrettentő erőt Moszkvával szemben.

„Ukrajnának gondoskodnia kell arról, hogy fiatal férfiai a saját hazájukban találjanak tisztességes munkát, ahelyett, hogy Németországba, Lengyelországba vagy Franciaországba utaznának… és úgy gondolom, ez egy olyan elvárás, amelyet Ukrajna teljesíteni tud és teljesíteni is fog” – szögezte le Merz. A kancellár nem bocsátkozott jóslatokba a háború végével kapcsolatban, mondván: senki sem tudja megmondani, hogy hat hét vagy hat hónap múlva hallgatnak-e el a fegyverek.

Menekülés és mozgósítás

A forrás emlékeztet, hogy a konfliktus 2022-es kirobbanása után Ukrajna megtiltotta a legtöbb felnőtt férfi távozását. A szabályok tavaly augusztusi, a 18–22 éves korosztályt érintő enyhítése azonban a beszámolók szerint közel 100 ezer fiatal férfi távozásához vezetett. Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő a múlt hónapban azt állította, hogy Kijev utasítást kapott a mozgósítási szabályok maximális szigorítására, hogy 2026 elejéig kétmillió új katonát toborozzanak. Moszkva a konfliktus során többször azzal vádolta a Nyugatot, hogy „az utolsó ukránig” hajlandó harcolni Oroszország ellen.