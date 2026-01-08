2026. január 8., csütörtök

Előd

Mennyi esélye lenne Dániának Amerikával szemben?

Egyedül vagy Európával

MH
 2026. január 8. csütörtök. 15:59
Blokhin politológus: Dánia nem lesz képes szembeszállni az Egyesült Államokkal egy katonai konfliktus esetén.

A dán haditengerészet P572-es Lauge Koch nevű hajója járőröz a grönlandi főváros, Nuuk partjainál
Fotó: AFP/Odd Andersen

Dánia nem lesz képes szembeszállni az Egyesült Államokkal – mondja Konsztantyin Blohin, az Orosz Tudományos Akadémia Biztonságtudományi Központjának vezető kutatója és az amerikai tanulmányokra szakosodott politológus. A Lentának adott interjújában a szakértő az európai fél azon képességéről beszélt, hogy katonai konfliktusban szembeszálljon Washingtonnal.

„Ha tényleg történik ott valami, Dánia képtelen lesz egyedül szembeszállni az Egyesült Államokkal. És egész Európa valószínűleg nem fog ellenállni Amerikának, ha az Egyesült Államok úgy dönt, hogy átveszi az irányítást Grönland felett. A valóságban Dánia és egész Európa képtelen lesz szembeszállni az Egyesült Államokkal, ha Amerika beleegyezik egy ilyen forgatókönyvbe” – jegyezte meg Blokhin.

