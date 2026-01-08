2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.55 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Írország sem támogatja az EU lépését

Nemmel fog szavazni a EU-Mercosur szabadkereskedelmi megállapodásra

MH/MTI
 2026. január 8. csütörtök. 16:39
Megosztás

Az ír miniszterelnök-helyettes csütörtökön bejelentette, hogy Dublin nem fogja megszavazni az EU-Mercosur (Dél-amerikai Közös Piac) szabadkereskedelmi megállapodást, melynek elfogadásáról pénteken, Brüsszelben dönthetnek az Európai Unió tagállamai.

Írország sem támogatja az EU lépését
Simon Harris
Fotó: Anadolu via AFP/Dursun Aydemir

Simon Harris az ír kormánydöntést azzal indokolta egy közleményben, hogy „bár az EU számos további intézkedés meghozatalába is beleegyezett, ezek nem elégségesek ahhoz, hogy a polgártársaink is támogassák a megállapodás elfogadását. Ezért az álláspontunk változatlanul az, hogy nem fogjuk megszavazni.”

Írországon kívül eddig Franciaország, Lengyelország és Magyarország jelezte, hogy gazdáik tiltakozása miatt nem kívánják támogatni a megállapodást; a francia gazdák pedig csütörtökre egy demonstrációt is bejelentettek annak kifejezésére, hogy elfogadhatatlannak tartják. A hónapok óta tiltakozó európai gazdák attól tartanak, hogy a megállapodás olyan fokozott versenyhelyzetet és árcsökkenést idézne elő a mezőgazdasági árupiacon, amely pénzügyi csőddel fenyegetné őket, miután az árucikkeik eladhatatlanná válnának.

Az AFP hírügynökség információi szerint a francia elnök és miniszterelnök még nem hozott végleges döntést a megállapodás elfogadásáról, és az elutasítás lehetőségen kívül azt is fontolóra veszik, hogy tartózkodjanak a pénteki szavazáson.

Az uniós tagállamoknak úgynevezett minősített többséggel kell dönteniük az egyezmény elfogadásáról vagy elutasításáról, és amennyiben jóváhagyják, akkor már hétfőn Paraguayban aláírhatják az egyezményt az Európai Bizottság és a Mercosur képviselői.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink