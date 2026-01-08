Horvátország sürgős támogatást nyújt Ukrajnának

Újabb sürgős segítségről döntött Ukrajnának csütörtöki ülésén a horvát kormány, ennek keretében technikai eszközöket és energetikai berendezéseket adományoz az országnak – közölte a zágrábi kabinet.

A most elfogadott döntéssel Horvátország tizenötödik segélycsomagját nyújtja Ukrajnának. A csomag 100 Vulkan 10 típusú, fémvágásra alkalmas, mobil berendezést, valamint a hozzájuk tartozóeszközöket tartalmazza, mintegy félmillió euró értékben. Emellett a horvát állam Ukrajnában hasznosítható, de Horvátországban már nem használt elektromágneses és energetikai berendezéseket is átad egy ukrán energetikai vállalatnak.

Davor Bozinovic belügyminiszter közölte: a segítségnyújtásról az ukrán nagykövetség kérése alapján döntöttek.

A horvát gyártmányú Vulkan 10 berendezéseket Ukrajnában már jelenleg is használják valós körülmények között – tette hozzá.

Ante Susnjar gazdasági miniszter elmondta: az átadott elektromágneses eszközök – köztük transzformátorok, szivattyúk és egyéb műszaki berendezések – olyan infrastruktúra helyreállítását segíthetik, amely súlyosan megrongálódott vagy megsemmisült az orosz támadások következtében.

A döntés előzménye, hogy Andrej Plenkovic horvát kormányfő hétfőn Párizsban részt vett a francia elnök, Emmanuel Macron által csúcsszinten összehívott nemzetközi találkozón, amelyen Ukrajna szövetségesei további támogatási formákról egyeztettek Volodimir Zelenszkij részvételével.

Plenkovic a kormányülésen hangsúlyozta: Horvátország nem tervezi katonák küldését Ukrajnába, ugyanakkor továbbra is támogatja az országot politikai, gazdasági, energetikai és katonai téren. A miniszterelnök kiemelte: Horvátország egy igazságos és tartós békét támogat, amely tiszteletben tartja a nemzetközi jogot, és nem jár Ukrajna területi szuverenitásának feladásával.