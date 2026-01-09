Fogolycsere Párizs és Moszkva között

Kiengedték franciaországi börtönéből Danyiil Kaszatkin orosz kosárlabdázót, aki ezután visszatért hazájába, cserébe orosz elnöki kegyelemben részesült és szintén kiszabadulhatott börtönéből Laurent Vinatier, a svájci Humanitárius Párbeszéd Központ nevű civilszervezet munkatársára - jelentette be csütörtökön az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB).

„Január 8-án hazatért a Franciaországban letartóztatott, orosz állampolgárságú kosárlabdázó, Danyiil Kaszatkin, akinek a kiadatását követelték az amerikai hatóságok” - írták. Az orosz sportolót június 21-én vették őrizetbe a párizsi Charles de Gaulle repülőtéren Washington kérésére, és azóta tarották fogva Franciaországban.

Az Egyesült Államok azzal vádolta, hogy részt vett egy hackercsoport tevékenységében és váltságdíj követelésében. A párizsi városi bíróság október 29-én jóváhagyta Kaszatkin kiadatását az Egyesült Államoknak, ahol számítógépes csalásért akár 25 évi szabadságvesztést is kiszabhattak volna rá. A kosárlabdázó ártatlannak vallotta magát.

Laurent Vinatier-t a moszkvai Zamoszkvoreckij kerület bírósága 2024 októberében háromévi börtönre ítélte, mert megsértette a külföldi ügynöki tevékenységre vonatkozó előírásokat. A vádlott bűnösnek vallotta magát. Vinatier ellen 2025 augusztusában „kémkedés” címén is eljárást indítottak. Az FSZB szerint szakértőkkel és állami tisztviselőkkel folytatott beszélgetések során olyan adatokat gyűjtött, amelyeket külföldi titkosszolgálatok Oroszország biztonságát veszélyeztető célokra használhatnak fel.

Vinatier ügye Moszkvában Vlagyimir Putyin orosz elnök decemberi évértékelő sajtótájékoztatóján vált ismertté a nyilvánosság előtt, amikor egy francia újságíró rákérdezett. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője később elmondta, hogy Moszkva ezzel kapcsolatban tett egy ajánlatot Párizsnak.