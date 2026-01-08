Külföld
Európa Trump ellen fordul: készül a titkos EU-terv
Brüsszel komolyan veszi az amerikai elnök grönlandi ambícióit
Az amerikai elnök továbbra sem mond le Grönlandról
Fotó: AFP/Ritzau Scanpix/Emil Stach
Az EU USA-val szembeni feltartóztatási tervéről szóló információ egy meg nem nevezett német kormányzati tisztviselőtől származik.
„Az európai miniszterek azon dolgoznak, hogy választ adjanak az amerikai elnök dán terület elfoglalására irányuló felhívására” – áll a jelentésben.
A tisztviselő azt is elmondta, hogy a dokumentum előkészítéséért a német külügyminiszter, Johann Wadephul felel.