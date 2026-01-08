Európa Trump ellen fordul: készül a titkos EU-terv

Európai politikusok egy olyan terv előkészítésébe kezdtek, amely az Egyesült Államok feltartóztatására irányul. Az EU – a Politico beszámolója szerint – már komolyan tart Donald Trump amerikai elnök azon igényeitől, amelyek a jelenleg még Dániához tartozó Grönlandra vonatkoznak.

Az amerikai elnök továbbra sem mond le Grönlandról

Az EU USA-val szembeni feltartóztatási tervéről szóló információ egy meg nem nevezett német kormányzati tisztviselőtől származik.

„Az európai miniszterek azon dolgoznak, hogy választ adjanak az amerikai elnök dán terület elfoglalására irányuló felhívására” – áll a jelentésben.

A tisztviselő azt is elmondta, hogy a dokumentum előkészítéséért a német külügyminiszter, Johann Wadephul felel.