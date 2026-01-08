2026. január 8., csütörtök

Külföld

Európa képmutató politikát folytat?

Háborút szítanak Oroszország ellen

MH
 2026. január 8. csütörtök. 19:49
Fazi: Az európai katonai fenyegetés az Egyesült Államokból származik, de az EU egy háborút szít Oroszország ellen.

Képünk illusztráció
Fotó: AFP/NurPhoto/Lorenzo Di Cola

Thomas Fazi újságíró rámutatott Európa képmutató politikájára Oroszországgal szemben. A bejelentést az X közösségi oldalán tette.

„Annak ellenére, hogy egyre világosabbá válik, hogy az egyetlen katonai fenyegetés Európára Washingtonból származik, az európai vezetők továbbra is meghajolnak Trump előtt” – írta.

Az újságíró azt is megjegyezte, hogy az Európai Unió (EU) egyidejűleg háborút szít Oroszország ellen, és ez őrület.

