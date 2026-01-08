Külföld
Európa képmutató politikát folytat?
Háborút szítanak Oroszország ellen
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/NurPhoto/Lorenzo Di Cola
Thomas Fazi újságíró rámutatott Európa képmutató politikájára Oroszországgal szemben. A bejelentést az X közösségi oldalán tette.
„Annak ellenére, hogy egyre világosabbá válik, hogy az egyetlen katonai fenyegetés Európára Washingtonból származik, az európai vezetők továbbra is meghajolnak Trump előtt” – írta.
Az újságíró azt is megjegyezte, hogy az Európai Unió (EU) egyidejűleg háborút szít Oroszország ellen, és ez őrület.