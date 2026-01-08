Elképesztő mennyiségű arany a főszereplő a következő ukrán korrupciós ügyben?

Újabb korrupciógyanús ügyre derült fény Ukrajnában, miután az Állami Vagyonkezelő Alap tisztviselője, Andrij Melnyik vagyonbevallásában elismerte, hogy öt tonna aranyrúd, valamint több milliárd hrivnyányi értékpapír tulajdonosa – számol be róla az ukrán TSN nevű portál. Az említett vagyontárgyak megőrzési helye pedig Moszkva.

Összehasonlításképp: Magyarország aranytartaléka, annak 2018-as megemelése előtt 3,1 tonna volt – jelenleg 110 tonna. Melnyik aranykészlete egyébként meghaladja olyan országok hivatalos aranykészletét, mint például Albánia, Szlovénia, Litvánia vagy éppen Észtország. Az 5 tonna arany értéke körülbelül 79,8 milliárd euró, ami jelenleg mintegy 4 milliárd hrivnya.

Melnyik arról is nyilatkozott, hogy tulajdonában van 15 ritkaföldfém-lelőhely – egyikről azt nyilatkozta, hogy körülbelül 1,5 milliárd hrivnya értékű – Luhanszk megye területén, amely jelenleg orosz fennhatóság alatt áll. Melnyik bevallása szerint éves fizetése 1 millió hrivnya volt, vette észre a Mandiner.