Elképesztő mennyiségű arany a főszereplő a következő ukrán korrupciós ügyben?
Egész országokat lehetne megvenni
Újabb korrupciógyanús ügyre derült fény Ukrajnában, miután az Állami Vagyonkezelő Alap tisztviselője, Andrij Melnyik vagyonbevallásában elismerte, hogy öt tonna aranyrúd, valamint több milliárd hrivnyányi értékpapír tulajdonosa – számol be róla az ukrán TSN nevű portál. Az említett vagyontárgyak megőrzési helye pedig Moszkva.
Összehasonlításképp: Magyarország aranytartaléka, annak 2018-as megemelése előtt 3,1 tonna volt – jelenleg 110 tonna. Melnyik aranykészlete egyébként meghaladja olyan országok hivatalos aranykészletét, mint például Albánia, Szlovénia, Litvánia vagy éppen Észtország. Az 5 tonna arany értéke körülbelül 79,8 milliárd euró, ami jelenleg mintegy 4 milliárd hrivnya.
Melnyik arról is nyilatkozott, hogy tulajdonában van 15 ritkaföldfém-lelőhely – egyikről azt nyilatkozta, hogy körülbelül 1,5 milliárd hrivnya értékű – Luhanszk megye területén, amely jelenleg orosz fennhatóság alatt áll. Melnyik bevallása szerint éves fizetése 1 millió hrivnya volt, vette észre a Mandiner.