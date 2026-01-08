2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Egy bevándorlási ügynök halálosan megsebesített egy tüntetőt

MH/ MTI
 2026. január 8. csütörtök. 6:27
Megosztás

Egy szövetségi bevándorlási ügynök halálosan megsebesített egy tüntető nőt a hatóság intézkedései elleni megmozduláson Minneapolisban szerdán.

Egy bevándorlási ügynök halálosan megsebesített egy tüntetőt
Az ICE ellen tüntetők egy megemlékezésen, amelyet egy bevándorlási tisztviselő által korábban Minneapolisban lelőtt nő tiszteletére rendeztek
Fotó: Kerem YUCEL / AFP

A körülmények tisztázása érdekében az amerikai szövetségi hatóságok és Minnesota állam hatóságai egyaránt vizsgálatot indítottak.

Donald Trump elnök Truth Social közösségi oldalán „szörnyűnek” nevezte a történteket, és az esetről megjelent videófelvételre hivatkozva azt írta, hogy a nő „professzionális agitátor” volt, aki autójával „erőszakosan, akaratlagosan és gonosz módon” el akart ütni egy bevándorlási tisztet. Az elnök beszámolója szerint a hatósági személy a felvétel tanúsága szerint önvédelemből nyitott tüzet.

Az elnök a „radikális baloldalt” tette felelőssé a történteként, amely napi szinten „fenyegeti, megtámadja és célpontnak tekinti” a rendvédelmi, valamint bevándorlási hatóság ügynökeit.

Kristi Noem belbiztonsági miniszter egy sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy a hatóság embere által halálosan megsebesített nő „egy járművet használva próbált megölni egy tisztet és kollégáit”, valamint hozzátette, hogy a rendvédelem ellen indított erőszakot minden választott tisztségviselőnek el kellene ítélnie.

Tim Walz Minnesota állam demokrata kormányzója az esetre reagálva „hazafias kötelességnek” nevezte a tiltakozást a Trump-adminisztráció ellen, ugyanakkor megjegyezte, hogy a tüntetést „biztonságos” módon kell tenni.

A szövetségi kormány álláspontját, miszerint az áldozatul esett nő autóval el akart ütni egy hivatalos személyt a demokrata politikus „propagandának” minősítette.

Az amerikai bevándorlási hatóság és szövetségi ügynökségek a hét elején indítottak átfogó intézkedéssorozatot Minnesota államban, 2000 szövetségi ügynök bevonásával illegális bevándorlók megtalálása és általuk elkövetett bűncselekmények feltárása érdekében.

A közelmúltban Minnesota állam szomáliai közösségét érintő széles csalássorozatra derült fény, ami a becslések szerint akár 9 milliárd dollárnyi közpénzt érinthet.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink