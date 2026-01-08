Egy bevándorlási ügynök halálosan megsebesített egy tüntetőt

Egy szövetségi bevándorlási ügynök halálosan megsebesített egy tüntető nőt a hatóság intézkedései elleni megmozduláson Minneapolisban szerdán.

Az ICE ellen tüntetők egy megemlékezésen, amelyet egy bevándorlási tisztviselő által korábban Minneapolisban lelőtt nő tiszteletére rendeztek

A körülmények tisztázása érdekében az amerikai szövetségi hatóságok és Minnesota állam hatóságai egyaránt vizsgálatot indítottak.

Donald Trump elnök Truth Social közösségi oldalán „szörnyűnek” nevezte a történteket, és az esetről megjelent videófelvételre hivatkozva azt írta, hogy a nő „professzionális agitátor” volt, aki autójával „erőszakosan, akaratlagosan és gonosz módon” el akart ütni egy bevándorlási tisztet. Az elnök beszámolója szerint a hatósági személy a felvétel tanúsága szerint önvédelemből nyitott tüzet.

Az elnök a „radikális baloldalt” tette felelőssé a történteként, amely napi szinten „fenyegeti, megtámadja és célpontnak tekinti” a rendvédelmi, valamint bevándorlási hatóság ügynökeit.

Kristi Noem belbiztonsági miniszter egy sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy a hatóság embere által halálosan megsebesített nő „egy járművet használva próbált megölni egy tisztet és kollégáit”, valamint hozzátette, hogy a rendvédelem ellen indított erőszakot minden választott tisztségviselőnek el kellene ítélnie.

Tim Walz Minnesota állam demokrata kormányzója az esetre reagálva „hazafias kötelességnek” nevezte a tiltakozást a Trump-adminisztráció ellen, ugyanakkor megjegyezte, hogy a tüntetést „biztonságos” módon kell tenni.

A szövetségi kormány álláspontját, miszerint az áldozatul esett nő autóval el akart ütni egy hivatalos személyt a demokrata politikus „propagandának” minősítette.

Az amerikai bevándorlási hatóság és szövetségi ügynökségek a hét elején indítottak átfogó intézkedéssorozatot Minnesota államban, 2000 szövetségi ügynök bevonásával illegális bevándorlók megtalálása és általuk elkövetett bűncselekmények feltárása érdekében.

A közelmúltban Minnesota állam szomáliai közösségét érintő széles csalássorozatra derült fény, ami a becslések szerint akár 9 milliárd dollárnyi közpénzt érinthet.