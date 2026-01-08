Külföld
Brüsszelt nem érdekli az európai emberek sorsa
Írta facebook oldalán Szíjjártó Péter
A tárcavezető emlékeztetett: ezt a hozzáállást az európai gazdák – köztük a magyarok is – megtapasztalhatták, például a mezőgazdasági támogatások brutális csökkentésekor vagy akkor, amikor az Európai Bizottság megengedte az ukránoknak, hogy silány minőségű gabonával árasszák el Közép-Európát.
Szijjártó Péter hozzátette: most itt van Brüsszel újabb merénylete a gazdák ellen: holnap meg akarják szavaztatni és életbe akarják léptetni az EU-Dél-Amerika szabadkereskedelmi megállapodást, amely egy újabb mélyütés lesz a gazdáknak, hiszen korlátlanul engedi be a dél-amerikai mezőgazdasági termékeket Európába, ezzel pedig veszélybe sodorják az európai gazdák megélhetését.
„Magyarország tiltakozik ezen döntés ellen, mi nem engedjük, hogy Brüsszel ismételten semmibe vegye a magyar gazdák érdekeit! Nemmel szavazunk holnap és megvédjük a magyar gazdákat!” – zárta bejegyzését a külgazdasági és külügyminiszter.