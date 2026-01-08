2026. január 9., péntek

Előd

Külföld

Bozóttüzek tombolnak Ausztráliában

Katasztrofális veszélyhelyzetre számítanak

MH/MTI
 2026. január 8. csütörtök. 21:29
Bozóttüzek tombolnak az ausztráliai Victoria államban, csütörtökön a hatóságok több embert kitelepítettek, és arra figyelmeztettek, hogy „katasztrofális” veszélyhelyzet várható.

Bozóttüzek az ausztráliai Victoria államban Január 7-én.
Fotó: AFP/CFA Wandong Fire Brigade/Kylie Shingles

A helyenként a 40 Celsius-fokot is meghaladó hőségben két nagyobb kiterjedésű tűz pusztít Longwood és Walwa város közelében. A lángok két épületet már romba döntöttek, és a hőség és az erős szél miatt várhatóan pénteken tovább terjednek majd. A tűz miatt viharos időjárás alakult ki az érintett térségekben. A környező településekről ideiglenesen kiköltöztették az embereket.

A hatóságok péntekre a legmagasabb fokú – „katasztrofális” veszélyhelyzetre figyelmeztető – riasztást adták ki, mert komoly a veszélye annak, hogy a lángok súlyos anyagi károkat okozhatnak, és emberéletet is fenyegetnek majd. Victoria államban sok iskola zárva marad, és a helyi vasúti közlekedést is felfüggesztik.

Meteorológusok szerint a mostani helyzet hasonlít 2019-hez, amikor bozóttüzek nagy területeket emésztettek fel Ausztrália délkeleti részén, és 33 ember halálát okozták.

