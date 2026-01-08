2026. január 8., csütörtök

Előd

Külföld

Az Egyesült Államok kilép több tucat nemzetközi szervezetből

MH/ MTI
 2026. január 8. csütörtök. 7:21
Az Egyesült Államok kilép több tucat nemzetközi szervezetből, köztük az ENSZ legtöbb szakosított szervezetéből, bizottságából, testületéből. Erről Donald Trump amerikai elnök írt alá rendeletet szerdán.

Fotó: Getty Images via AFP/Joe Raedle

A dokumentum kimondja, hogy az amerikai költségvetés felfüggeszti a támogatást 66 szervezetben.

Az ENSZ-hez tartozó szervezetek mellett az Egyesült Államok kilépése érinti az Atlanti Együttműködés Partnerséget, a Nemzetközi Demokrácia- és Választási Segítségnyújtó Intézetet (International IDEA), valamint Globális Terrorellenes Fórumot.

Az amerikai külügyminisztérium a döntést kommentálva közleményében többi között megállapította, hogy „a Trump-adminisztráció ezeket az intézményeket feleslegesnek, rosszul irányítottnak, szükségtelennek, pazarlónak, és rosszul működőnek találta, amelyek szereplőinek érdekeit mozdítja előre, saját politikai programot visz”.

Hozzátették, hogy az érintett szervezetek fenyegetik az Egyesült Államok szuverenitását, szabadságát és általános jólétét.

