Az Egyesült Államok kilép az ENSZ éghajlatváltozási egyezményéből

Sajnálatosnak nevezte az Európai Bizottság klímavédelmi biztosa, hogy az Egyesült Államok kilép az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményéből (UNFCCC), amely pedig Wopke Hoekstra szavai szerint kulcsfontosságú a klímavédelem szempontjából.

Közösségi oldalán Wopke Hoekstra arra reagált csütörtökön, hogy Donald Trump amerikai elnök előző nap rendeletet írt alá az Egyesült Államok kilépéséről több tucat nemzetközi szervezetből, köztük az ENSZ legtöbb szakosított szervezetéből, bizottságából, testületéből.

Az uniós klímavédelmi biztos bejegyzésében kijelentette: az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye a globális klímavédelmi fellépés sarokkövét jelenti. Összefogja az országokat az éghajlatvédelmi fellépés támogatása, a kibocsátás csökkentése, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és mindezek megvalósításának nyomon követése érdekében.

„Sajnálatos és szomorú, hogy a világ legnagyobb gazdasága és az üvegházhatású gázok második legnagyobb kibocsátója úgy döntött, hogy kilép az egyezményből” – fogalmazott az uniós biztos.

Az amerikai elnök által aláírt rendelet kimondja, hogy az amerikai költségvetésben felfüggesztik a támogatást 66 szervezetben. Az ENSZ-hez tartozó szervezetek mellett az Egyesült Államok kilépése érinti az Atlanti Együttműködés Partnerséget, a Nemzetközi Demokrácia- és Választási Segítségnyújtó Intézetet (International IDEA), valamint a Globális Terrorellenes Fórumot.

Az amerikai dokumentum szerint az érintett szervezetek fenyegetik az Egyesült Államok szuverenitását, szabadságát és általános jólétét.