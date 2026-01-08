Külföld
Vizsgálóbizottság az ausztrál terrortámadás vizsgálatára
Szövetségi bizottságot is bevontak a hatékonyság érdekében
„Többször elmondtam már, hogy kormányunk kiemelt fontossággal kezeli az egységet és a társadalmi kohéziót, és ezt kell most helyreállítani” – szögezte le Anthony Albanese újságíróknak.
Mint mondta, a legmagasabb szintűnek számító, széles jogkörökkel felruházott testület négy területen vizsgálódik majd: az Ausztráliában tapasztalt antiszemitizmus természetét és elterjedését kutatja, illetve ajánlásokat fogalmaz meg a hatóságoknak és a biztonsági szerveknek, miként küzdjenek ellene, tovább kutatja a Bondi Beach-i terrortámadás körülményeit és javaslatokat tesz az egyes ideológiák által motivált szélsőségesség megfékezésére.
Albanese mostanáig elutasította a szövetségi királyi vizsgálóbizottság bevonását a terrortámadás ügyébe – jóllehet azt az áldozatok családtagjai, valamint aktivisták, jogászok és más közéleti szereplők is kérték ezt –, azt hangoztatva, hogy Új-Dél-Wales állam régiós szintű királyi vizsgálóbizottsága el tudja végezni a szükséges feladatokat.
Legutóbb 2022-ben hívták össze a szövetségi királyi vizsgálóbizottságot, mégpedig adósságbehajtásokkal kapcsolatos hamis felszólítások ügyében.