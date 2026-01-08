Adóváltozás Belgiumban

A belga szövetségi kormány azt tervezi, hogy a 2026-os adóévtől véglegesen megszünteti a házastársi adókedvezmény indexálását – derül ki a reformtervezetből, amelyet a L’Echo című belga napilap ismertetett csütörtökön, és amelyet Jan Jambon pénzügyminiszter hivatala is megerősített.

Korábban már bejelentették, hogy a nem dolgozó vagy alacsony jövedelmű partner után járó adókedvezményt 2029-ig fokozatosan a felére csökkentik. Az indexálás megszüntetése azt jelenti, hogy a kedvezmény összege a jövőben nem követi az inflációt.

A házastársi adókedvezmény lehetővé teszi, hogy az egyik fél jövedelmének egy részét adózási szempontból átcsoportosítsák a másik, alacsony vagy nulla jövedelmű partnerhez. Ennek eredményeként a házaspár vagy jogilag együtt élő pár összesített adóterhe alacsonyabb, mintha a feleket különálló adózóként kezelnék. 2025-ben a kedvezmény maximális összege éves szinten 13 460 euró volt.

A kormány szándéka szerint a most szóban forgó intézkedés célja az, hogy mindkét partner munkavállalását ösztönözze.

A döntést ugyanakkor bírálta a Családok Ligája nevű belga családvédelmi és érdekképviseleti szervezet. A szervezet becslése szerint mintegy 277 ezer dolgozói háztartás él jelenleg ezzel a rendszerrel. Jennifer Sevrin kutató szerint az intézkedés „jelentős visszalépést jelent azon családok támogatásában, amelyekben az egyik félnek alacsony vagy nincs jövedelme”.

A szervezet arra is figyelmeztetett, hogy az általános megélhetési költségek emelkedése mellett az indexálás megszüntetése a kedvezmény reálértékének évről évre történő csökkenéséhez, vagyis az érintett háztartások vásárlóerejének fokozatos romlásához vezethet, anélkül hogy a családok kiadásai vagy szükségletei csökkennének.