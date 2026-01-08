A V4-ek továbbra is védik a gazdák érdekeit

Kiemelte, meg kell védeni, hogy minden európai gazda biztonsággal tudja értékesíteni a maga terményeit – a piacok veszélyben vannak!

Kifejtette, kérdés, lesz-e az Európai Uniónak szabadkereskedelmi egyezménye a dél-amerikai országokkal, mert szerinte ennek hátrányos következményei lennének az európai gazdákra nézve. Példaként említette, hogy megállapodás esetén a dél-amerikai országokból olyan élelmiszerek kerülnének be az Európai Unióba, amelyeket nem a szigorú európai előállítási, minőségi feltételek szerint termelnek meg.

Megjegyezte, Brüsszel mindent elkövet azért, hogy ezt a megállapodást megkössék, mert az autókat el akarják adni, és azt gondolják, ebből óriási előnyök származnak.

Nagy István a műsorban szólt arról is, hogy mindent el kell követni az önálló agrárbüdzsé megőrzéséért is, hogy a pénzt ne rakják be egy olyan egységes alapba, ami átláthatatlan, bonyolult struktúrát jelentene. Az emberek ellátása élelmiszerrel nem lehet semmilyen politikai játszma része, ezért mindent el kell követni, hogy megőrizzék az önálló agrárbüdzsét.

Vita van arról is, hogy mennyi forrás kerüljön az agrárbüdzsébe – ismertette, hozzátéve: határozottan visszautasítják, hogy 20 százalékkal kevesebb forrást terveznek az alapba. Bonyolítja a helyzetet, hogy Brüsszel azt a pénzt, amit nem kapnak meg az európai gazdák, az ukrán gazdáknak kívánja átutalni, őket támogatná, vagyis a konkurenciát erősítené, ami megint csak elfogadhatatlan – tette hozzá Nagy István.

Úgy fogalmazott: kevesebb pénzt akarnak adni a következő évi költségvetésben, megkötötték Ukrajnával a szabadkereskedelmi megállapodást, most még a nyakukra hoznák a dél-amerikai országokkal való megállapodást is, ez már sok a gazdáknak. Hozzátette: ezért sem értették, hogy a szerdai válságértekezleten a három uniós biztosból kettő – a kereskedelmi, valamint az agráriumért felelős – miért tartott optimista beszédet. Egyedül Várhelyi Olivér állategészségügyért és élelmiszeriparért felelős biztos tett le az asztalra gazdabarát, ésszerű javaslatokat.

Nagy István elmondta azt is, hogy a mezőgazdaságnak nagyon jó a mostani havazás, a hideg, hiszen a kártevők elpusztulnak, és ez nagyon fontos. A hótakaró a legkiválóbb paplan, alatta a vetés szépen tud erősödni, a hó olvadásával a víz be tud szivárogni a talaj mélyebb rétegeibe.

A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában az agrárminiszter felhívta a figyelmet arra, ha az agrárforrások egy nagy alapba kerülnének, akkor a kohéziós politikával versenyeznének. Az egyes polgármestereknek kell majd dönteniük arról, hogy utat építsenek, vagy a gazdáknak adjanak beruházási forrást.

Nagy István kitért arra, a visegrádi országok ragaszkodnak ahhoz, hogy az Európai Unióba csak olyan agrártermékek jöhessenek be, amelyek ugyanolyan minőségi paramétereknek, állatjóléti követelményeknek felelnek meg, mintha itt állították volna elő.