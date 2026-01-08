A Száhel-államok Szövetsége elítélte a Venezuela ellen akciót

A Száhel-övezeti Államok Szövetsége (AES) határozottan elítélte és „agressziós cselekménynek” nevezte csütörtökön az Egyesült Államok minapi hadműveletét Venezuela ellen.

Az erőszakos hatalomátvételek révén egyaránt katonai irányítás alatt álló Burkina Fasót, Malit és Nigert tömörítő szervezet - amely kiváló diplomáciai kapcsolatokat ápol Venezuelával - a sajtóhoz eljuttatott nyilatkozatában „súlyos cselekménynek, valamint a nemzetközi jogot és az ENSZ alapokmányát sértőnek" nevezte az amerikai katonai akciót. A nyilatkozatot a Burkina Fasót irányító Ibrahim Traoré, az AES ügyvezető elnöke írta alá.

Az AES emellett hangsúlyozta, hogy „elfogadhatatlan és agressziónak minősül, ha egy állam fegyveres erőt alkalmazva sérti meg egy másik állam szuverenitását, területi integritását vagy politikai függetlenségét, beavatkozva annak belügyeibe"; és kifejezte szolidaritását a venezuelai néppel, „amelynek szuverenitását megsértették".

A három ország emellett arra szólította fel az ENSZ Biztonsági Tanácsát, hogy „a misszióját teljesítve egyértelműen ítélje el az amerikai katonai akciót, és tegyen lépéseket a nemzetközi jog érvényesülése érdekében".

A „szuverenista és antiimperialista" politikát folytató, és az egykori nyugati gyarmatosító országokkal, köztük főleg Franciaországgal szembefordult AES tagállamai közül Mali külügyminisztere tavaly májusban Caracasban, a Burkina Fasót irányító Ibrahim Traoré pedig augusztusban Moszkvában, a II. világháborús szovjet-orosz győzelem 80. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen találkozott Venezuela elnökével.

Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét január 3-án hajnalban vették őrizetbe egy amerikai hadműveletben, majd az Egyesült Államokba szállították őket, és jelenleg egy New York-i börtönben őrzik. A dél-amerikai ország államfőjét az Egyesült Államok azzal vádolja, hogy kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetésében vett részt, de ő tagadja ezt.