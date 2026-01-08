Külföld
A libanoni hadsereg begyűjtötte a fegyvereket az ország déli részén
A tájékoztatás szerint a fegyveres erők "hatékony és kézzelfogható" módon állította vissza Dél-Libanonban az állami erőszakmonopóliumot, hozzátéve, hogy - a szomszédos Izrael által megszállva tartott részek kivételével - átvették a műveleti irányítás az egész térségben.
A tervek szerint a hadsereg a dél-libanoni régió után az ország más térségeiben folytatja a fegyverek begyűjtését.
Az Egyesült Államok és Izrael régóta sürgette az arab országot, tegyen meg mindent a Hezbollah síita radikális szervezet lefegyverzésére, Bejrút pedig tavaly augusztusban döntött a fegyverek beszolgáltatási kötelezettségéről és felszólította a fegyveres erőket, dolgozzanak ki átfogó tervet ennek megvalósítására.
A Hezbollah korábban azt hangoztatta, hogy a fegyverek beszolgáltatása Izrael érdekeit szolgálja, az erről szóló rendelkezést pedig "amerikai diktátumnak" minősítette. A szervezet 2024-ben - az Egyesült Államok közvetítésével - zárta le több mint egy éven át tartó háborúját Izraellel, ám a fegyverszüneti megállapodás ellenére a felek időről időre a tűzszünet megszegésével vádolják egymást.