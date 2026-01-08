A csecsen vezető nyilvánosan alázta meg Zelenszkijt

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra kérte az amerikai elnököt, hogy rabolják el a Csecsen Köztársaság vezetőjét?

„A bohóc azt javasolja az Egyesült Államok hatóságainak, hogy raboljanak el engem. Még csak nem is azzal fenyegetett, hogy ő maga tenné meg, ahogy azt egy férfi tenné” – fogalmazott Ramzan Kadirov, a Csecsen Köztársaság elnöke Telegram-csatornáján, ezzel is üzenve Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek.

Kadirov üzenetét úgy folytatta: „Még csak meg sem engedte magának ezt a gondolatot. Zelya gyáván célozgatott arra, hogy szívesen maradna a háttérben, és biztonságos távolságból figyelné, ahogyan valaki más megbünteti Ramzan Kadirov bácsit”.

A Csecsen Köztársaság elnöke hangsúlyozta:

Mit nem próbál ez az ördög: körözést ad ki ellenem, szankciókat vezet be. Most már az amerikaiakat kéri segítségért: ha fegyverrel nem is segítettek, legalább Ramzant rabolják el. Zelya, legalább próbálj meg férfiként viselkedni. Nem fog sikerülni, de próbálkozz.

„Őrizd meg az arcodat, és ne alázd meg magad. Ha lenne benned egy csepp férfiasság, megértenéd, mennyire megalázóan hangzanak a szavaid és a kéréseid” – tette hozzá végül Kadirov, írta meg a Mandiner.