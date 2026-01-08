2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.55 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Elképesztő korán kezdik a katonai felkészítést az ukrán iskolákban

Új modellt vezetnek be Ukrajnában: a „Nemzeti ellenállás alapjai” váltja a korábbi alapképzést

MH
 2026. január 8. csütörtök. 17:29
Megosztás

Az ukrán védelmi minisztérium bejelentése szerint a jövőben már az iskolapadban, 14 éves kortól megkezdik a fiatalok felkészítését az ország védelmére. Ihor Hort, a tárca nemzeti ellenállási politikáért felelős osztályának megbízott vezetője közölte: az új rendszer elméleti és gyakorlati elemeket is tartalmaz, a részvétel pedig a lányok és a fiúk számára is kötelező lesz.

Elképesztő korán kezdik a katonai felkészítést az ukrán iskolákban
Ukrajnában már a háború előtt is népszerűek voltak a félkatonai szervezetek, amelyek fegyveres kiképzéseket szerveztek minden korosztálynak
Fotó: AFP/NurPhoto/Maxym Marusenko

A Znaj.ua beszámolója szerint az új rendszer, a „Nemzeti ellenállás alapjai” felváltja a korábbi általános katonai alapképzést (BZIN), idézi az ukrán forrást a Kárpáthír. A 14 éveseket kezdetben olyan katonai-hazafias játékokon keresztül vonják be a rendszerbe, mint a „Sólyom” (Szokil) vagy a „Dzsura”. Ezzel párhuzamosan az iskolákban és szakképző intézményekben megújítják az „Ukrajna védelme” tantárgyat, amely a modern hadviselés technikai eszközeire és a fegyverhasználatra is kitér.

A felsőoktatásban is változások lépnek életbe: a hallgatóknak kötelező lesz elsajátítaniuk a nemzeti ellenállás alapjait, bár katonai szakképesítést ez a kurzus önmagában nem ad. A szabályok azonban szigorúak: a képzés elutasítása a hallgatói jogviszony azonnali megszűnését vonja maga után.

„Ez nem a katonai szakmáról szól, hanem a motivációról és a készségről az ország védelmére. A tantárgy mindenki számára kötelező lesz. Ha nem akarsz megtanulni Ukrajnát védeni – távozz az oktatási intézményből”

Hort hozzátette: a kurzus és a tanulmányok befejezése után a fiatalokra továbbra is vár az alapvető katonai szolgálat teljesítése. A témáról korábban is írtunk ebben az összeállításban.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink