Külföld
Elképesztő korán kezdik a katonai felkészítést az ukrán iskolákban
Új modellt vezetnek be Ukrajnában: a „Nemzeti ellenállás alapjai” váltja a korábbi alapképzést
A Znaj.ua beszámolója szerint az új rendszer, a „Nemzeti ellenállás alapjai” felváltja a korábbi általános katonai alapképzést (BZIN), idézi az ukrán forrást a Kárpáthír. A 14 éveseket kezdetben olyan katonai-hazafias játékokon keresztül vonják be a rendszerbe, mint a „Sólyom” (Szokil) vagy a „Dzsura”. Ezzel párhuzamosan az iskolákban és szakképző intézményekben megújítják az „Ukrajna védelme” tantárgyat, amely a modern hadviselés technikai eszközeire és a fegyverhasználatra is kitér.
A felsőoktatásban is változások lépnek életbe: a hallgatóknak kötelező lesz elsajátítaniuk a nemzeti ellenállás alapjait, bár katonai szakképesítést ez a kurzus önmagában nem ad. A szabályok azonban szigorúak: a képzés elutasítása a hallgatói jogviszony azonnali megszűnését vonja maga után.
„Ez nem a katonai szakmáról szól, hanem a motivációról és a készségről az ország védelmére. A tantárgy mindenki számára kötelező lesz. Ha nem akarsz megtanulni Ukrajnát védeni – távozz az oktatási intézményből”
Hort hozzátette: a kurzus és a tanulmányok befejezése után a fiatalokra továbbra is vár az alapvető katonai szolgálat teljesítése. A témáról korábban is írtunk ebben az összeállításban.