Elképesztő korán kezdik a katonai felkészítést az ukrán iskolákban

Az ukrán védelmi minisztérium bejelentése szerint a jövőben már az iskolapadban, 14 éves kortól megkezdik a fiatalok felkészítését az ország védelmére. Ihor Hort, a tárca nemzeti ellenállási politikáért felelős osztályának megbízott vezetője közölte: az új rendszer elméleti és gyakorlati elemeket is tartalmaz, a részvétel pedig a lányok és a fiúk számára is kötelező lesz.

Ukrajnában már a háború előtt is népszerűek voltak a félkatonai szervezetek, amelyek fegyveres kiképzéseket szerveztek minden korosztálynak

A Znaj.ua beszámolója szerint az új rendszer, a „Nemzeti ellenállás alapjai” felváltja a korábbi általános katonai alapképzést (BZIN), idézi az ukrán forrást a Kárpáthír. A 14 éveseket kezdetben olyan katonai-hazafias játékokon keresztül vonják be a rendszerbe, mint a „Sólyom” (Szokil) vagy a „Dzsura”. Ezzel párhuzamosan az iskolákban és szakképző intézményekben megújítják az „Ukrajna védelme” tantárgyat, amely a modern hadviselés technikai eszközeire és a fegyverhasználatra is kitér.

A felsőoktatásban is változások lépnek életbe: a hallgatóknak kötelező lesz elsajátítaniuk a nemzeti ellenállás alapjait, bár katonai szakképesítést ez a kurzus önmagában nem ad. A szabályok azonban szigorúak: a képzés elutasítása a hallgatói jogviszony azonnali megszűnését vonja maga után.

„Ez nem a katonai szakmáról szól, hanem a motivációról és a készségről az ország védelmére. A tantárgy mindenki számára kötelező lesz. Ha nem akarsz megtanulni Ukrajnát védeni – távozz az oktatási intézményből”

Hort hozzátette: a kurzus és a tanulmányok befejezése után a fiatalokra továbbra is vár az alapvető katonai szolgálat teljesítése. A témáról korábban is írtunk ebben az összeállításban.