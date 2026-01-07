2026. január 8., csütörtök

Zelenszkij Ciprusra érkezett

Az Európai Tanács elnökségének megnyitóján vesz részt

MH
 2026. január 7. szerda. 10:59
Az ukrán elnök január 7-én, szerdán találkozik Nikosz Hrisztodoulides ciprusi elnökkel és György érsekkel.

Zelenszkij Ciprusra érkezett
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: AFP/Ukrainian residential Press Service/Handout

Megérkezett Ciprusra Zelenszkij ukrán elnök, aki részt vesz az Európai Unió Tanácsa elnökségének megnyitó ünnepségén, valamint találkozik António Costával, az Európai Tanács elnökével és Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével – számolt be a lenta.ru.

Korábban, január 6-án arról számoltak be arról, hogy Zelenszkij, Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök szándéknyilatkozatot írt alá a többnemzetiségű erők Ukrajnába történő jövőbeni telepítéséről. Ez a nyugati csapatok konfliktus befejezése utáni telepítésére vonatkozik.

