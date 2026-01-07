Megérkezett Ciprusra Zelenszkij ukrán elnök, aki részt vesz az Európai Unió Tanácsa elnökségének megnyitó ünnepségén, valamint találkozik António Costával, az Európai Tanács elnökével és Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével – számolt be a lenta.ru.

Korábban, január 6-án arról számoltak be arról, hogy Zelenszkij, Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök szándéknyilatkozatot írt alá a többnemzetiségű erők Ukrajnába történő jövőbeni telepítéséről. Ez a nyugati csapatok konfliktus befejezése utáni telepítésére vonatkozik.