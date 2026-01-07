Von der Leyen fejére olvasták, hogy mit művel Magyarországgal

Egy brüsszeli publicista szerint az Európai Bizottság elnöke nem pénzügyi visszaélések, hanem szuverén társadalom- és határpolitikai döntések miatt tart vissza Magyarországtól 18 milliárd eurónyi EU-forrást.

A Brussels Signal véleménycikke szerint az Európai Bizottság, Ursula von der Leyen elnök vezetésével, politikai eszközzé alakította a jogállamisági mechanizmust – írja a Mandiner.

„Magyarországtól 18 milliárd eurónyi EU-forrást tart vissza nem pénzügyi visszaélések, hanem szuverén társadalom- és határpolitikai döntések miatt” – mutat rá Adrian Przybylak.

A cikk hangsúlyozza, hogy Orbán Viktor kormánya példátlanul szigorú büntetést kapott, miközben hasonló vagy súlyosabb korrupciós ügyek – például Romániában vagy Bulgáriában – politikailag lojális országok esetében következmények nélkül maradnak.