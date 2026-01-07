2026. január 8., csütörtök

Külföld

Von der Leyen fejére olvasták, hogy mit művel Magyarországgal

A kettős mércére is rámutattak

MH
 2026. január 7. szerda. 13:05
Egy brüsszeli publicista szerint az Európai Bizottság elnöke nem pénzügyi visszaélések, hanem szuverén társadalom- és határpolitikai döntések miatt tart vissza Magyarországtól 18 milliárd eurónyi EU-forrást.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke
Fotó: Hans Lucas via AFP/Martin Bertrand

A Brussels Signal véleménycikke szerint az Európai Bizottság, Ursula von der Leyen elnök vezetésével, politikai eszközzé alakította a jogállamisági mechanizmust – írja a Mandiner.

„Magyarországtól 18 milliárd eurónyi EU-forrást tart vissza nem pénzügyi visszaélések, hanem szuverén társadalom- és határpolitikai döntések miatt” – mutat rá Adrian Przybylak.

A cikk hangsúlyozza, hogy Orbán Viktor kormánya példátlanul szigorú büntetést kapott, miközben hasonló vagy súlyosabb korrupciós ügyek – például Romániában vagy Bulgáriában – politikailag lojális országok esetében következmények nélkül maradnak.

