Venezuela az olajháború új frontja?

Kína keményen visszavág

Venezuela független állam, amely teljes körű szuverenitást élvez saját természeti erőforrásai és minden gazdasági tevékenysége felett – közölte Mao Ning, a kínai külügyminisztérium szóvivője szerdán a tárca szokásos sajtótájékoztatóján Pekingben.

Mao Ning, a kínai külügyminisztérium szóvivője
Fotó: AFP/Pedro Pardo

A kínai szóvivő arra reagált, hogy sajtóértesülések szerint Washington arra kéri Venezuelát, hogy szakítsa meg gazdasági kapcsolatait Kínával, Oroszországgal, Iránnal és Kubával, az olajtermelés területén pedig kizárólag az Egyesült Államokkal működjön együtt.

Miután az Egyesült Államok nyílt katonai erőszakot alkalmazott Venezuela ellen, utólag még azt is elvárja, hogy az ország saját kőolajkészleteinek kezelése során kizárólag az amerikai érdekek érvényesüljenek – közölte a szóvivő, hozzátéve, hogy mindez tipikus hegemón magatartás, amelyet Kína határozottan elítél.

Kína és más országok törvényes jogait és érdekeit Venezuelában meg kell védeni – tette hozzá Mao Ning.

A kínai szóvivő hangsúlyozta, hogy Kína és Venezuela együttműködése szuverén államok közötti, egyenrangú együttműködés, amelyet a nemzetközi jog és a két ország törvényei egyaránt védenek.

