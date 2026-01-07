Külföld
Törökországi bundabotrány
Nyomozást indított a rendőrség
A szervezet beszámolója szerint mind a 212 személy kötött tiltott fogadásokat a mérkőzésekre az elmúlt öt évben.
Korábban 149 játékvezetőt és asszisztenst függesztett fel a TFF, rájuk 8 és 12 hónap közötti eltiltásokat szabtak ki. A kiterjedt vizsgálatra és a szankciókra azért volt szükség, mert kiderült, az 571 regisztrált játékvezető közül 371-nek van fogadási számlája, és 152-en aktívan fogadtak is a mérkőzésekre, megsértve ezzel a szövetség szabályait.
Később 102 első- és másodosztályú játékos kapott ideiglenes eltiltást. Az élvonalból 25, a másodosztályból 77 futballistára róttak ki szankciót 45 naptól egy évig terjedően. Eren Elmalira, a Galatasaray török válogatott játékosára 45 napos büntetést szabtak ki. Összesen 1024 labdarúgó játékjogát függesztették fel.
December 9-én további húsz embert tartóztattak le, a török média szerint köztük volt Mert Hakan Yandas, a Fenerbahçe játékosa, Metehan Baltaci, a Galatasaray labdarúgója és Murat Sancak, az Adana Demirspor korábbi elnöke is.
Karácsonykor a török ügyészség 29 személy ellen adott ki elfogatóparancsot, közülük 26-ot elfogtak, egy pedig már börtönben van más bűncselekmény miatt. A műveletben 14 labdarúgó, valamint Erden Timur, a Galatasaray korábbi alelnöke is érintett.
A játékosok állítólag fogadásokat kötöttek a mérkőzések kimenetelének befolyásolása érdekében.