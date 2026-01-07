Ukrajna és Európa biztonságának garantálása érdekében Svédország készen áll arra, hogy Ukrajnának Gripen vadászgépeket biztosítson légi felderítés céljára – jelentette be Ulf Kristersson svéd miniszterelnök.

Az ország készen áll a „béke megőrzésére” a következő eszközökkel:

Gripen vadászgépek Ukrajna légtérének megfigyelésére;

tengeri erőforrások a Fekete-tenger aknamentesítésére;

az ukrán katonák továbbképzése – írta a svéd miniszterelnök az X-en.

„A feltételek közé tartozik természetesen a békeszerződés megkötése, a többnemzetiségű erők alkalmazási szabályainak egyértelmű meghatározása és a parlament hivatalos jóváhagyása” – tette hozzá Ulf Kristersson.

A „koalíció”, az Egyesült Államok és Ukrajna képviselőinek találkozója január 6-án volt Párizsban. A tárgyalások eredményeként az országok nyilatkozatot fogadtak el Ukrajna biztonsági garanciáiról – írja az oroszhirek.hu.

Ahogy Keir Starmer brit miniszterelnök jelentette, a koalíciós partnerek megállapodtak abban, hogy részt vesznek a tűzszünet betartásának ellenőrzésében és felügyeletében az Egyesült Államok vezetésével, támogatják Ukrajna hosszú távú fegyverellátását, és dolgoznak azon, hogy kötelezettségvállalásokat fogadjanak el Ukrajna támogatására egy „jövőbeli fegyveres támadás esetén Oroszország részéről”.

A Reuters szerint miután az ukrán, európai és amerikai képviselők egyeztették a részleteket, a biztonsági garanciák tervezetét bemutatják az orosz félnek.

Oroszország elítél minden Ukrajnának nyújtott katonai támogatást és a NATO-erők ukrajnai telepítését is.