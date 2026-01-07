Rendszerszintű diszkrimináció súlyosbítja a palesztinok életét

Az ENSZ Emberi Jogi Főbiztossága (OCHCR) szerint az utóbbi években erőteljesen súlyosbodott a palesztinokkal szembeni „rendszerszintű diszkrimináció” Ciszjordániában, a helyzet egy apartheid rendszernek feleltethető meg.

„A palesztinok jogai rendszerszintű elfojtásának lehetünk tanúi Ciszjordániában” – írta Volker Türk, az OCHCR vezetője a szervezet szerdán közzétett új jelentését kísérő közleményben. Az emberi jogi főbiztos szerint mindez „különösen súlyos diszkriminációhoz és faji szegregációhoz vezetett, hasonlóan egy olyan apartheid rendszerhez, amelyet korábbról már ismerhetünk”.

A ciszjordániai palesztinok életének minden szegmensét Izrael törvényei, szabályai és diszkriminatív eljárásai révén ellenőrzik és korlátozzák, legyen szó akár a vízhez való hozzáférésről, az oktatásról, az egészségügyi ellátásról vagy akár arról, ha valaki a rokonait szeretné meglátogatni vagy olajbogyót akar szüretelni.

Az ENSZ független szakértői már korábban is apartheidjellegűnek minősítették a palesztinok helyzetét az Izrael által megszállt területeken, de ez az első alkalom, hogy az Emberi Jogi Főbiztosság is ezt a kifejezést használja.

A jelentésben kiemelik: az izraeli hatóságok más szabályokat és törvényeket alkalmaznak az izraeli telepesekre és a Ciszjordániában élő palesztinokra vonatkozóan, és ebből adódóan számos kulcsfontosságú ügyben az emberek nem részesülnek egyenlő elbánásban. A palesztinoktól továbbra is jelentős területeket koboznak el, „megfosztják őket földjeiktől és házaiktól”.

Volker Türk felszólította Izraelt, hogy „helyezze hatályon kívül az összes olyan jogszabályt és gyakorlatot, amely faji, vallási vagy etnikai alapon fenntartja a palesztinokkal szembeni rendszerszintű diszkriminációt”. Hozzátette: a hátrányos megkülönböztetést súlyosbítja a telepesek erőszakos fellépése, amely sok esetben az izraeli biztonsági erők „jóváhagyásával, támogatásával vagy akár azok részvételével” történik.

A jelentés szerzői aláhúzták azt is, hogy a Gázai övezeti háború kezdete óta az izraeli hatóságok még többet folyamodtak törvénytelen erőszakhoz, önkényes őrizetbe vételekhez és kínzásokhoz. Ciszjordániában „precedens nélkülinek” mondható az emberi jogi helyzet romlása, a civil társadalmat elnyomják, és a sajtószabadságot rendkívüli mértékben korlátozzák.

A nemzetközi jog szerint törvénytelennek számító telepek továbbra is egyre nagyobb területeket foglalnak el, miközben palesztinokat „szinte büntetlenül ölnek meg”. Ciszjordániában 2017 eleje és 2025 szeptember vége között több mint 1500 palesztint öltek meg, de az izraeli hatóságok mindössze 112 esetben indítottak vizsgálatot, és azok közül csak egyetlen esetben született ítélet – írták az OCHCR jelentésében.