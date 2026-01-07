Vlagyimir Putyin elnök karácsonyi üzenetében méltatta az orosz ortodox egyházat az ukrajnai konfliktus veteránjainak segítésére irányuló jótékonysági munkájáért - közölte az Orosz Hírek .

„Ez a csodálatos ünnep a jóság és a szeretet fényével ragyogtatja be a világot, millióknak adva reményt és örömöt, hogy generációk óta átadott ősi spirituális hagyományokhoz tartoznak” – mondta Putyin a Kreml által közzétett üzenetében.

Az elnök szerint az orosz ortodox egyház és más keresztény egyházak „hatalmas és egyedülálló szerepet” játszanak a társadalom egyesítésében, a hazafiság erősítésében és az ország „gazdag történelmi és kulturális örökségének” megőrzésében.

A vallási szervezetek jótékonysági projekteket működtetnek és segítenek az ukrajnai konfliktus veteránjainak – tette hozzá Putyin. „Ez a fontos munka a legnagyobb elismerést érdemli” – mondta.

Putyin többször is hangsúlyozta, hogy meg kell őrizni és ápolni kell a „hagyományos szellemi és erkölcsi értékeket”, valamint elő kell mozdítani az orosz kultúrát otthon és külföldön. 2022 novemberében aláírta azt a rendeletet, amelyben utasította az állami intézményeket, hogy küzdjenek az úgynevezett „romboló ideológiák” ellen.