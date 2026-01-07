Összetartanak a gazdák Brüsszellel szemben

Közösen lépnek fel a visegrádi négyek a gazdák érdekiért Brüsszellel szemben – közölte az Agrárminisztérium (AM) szerdán.

A közlemény idézte Nagy István agrárminisztert, aki Brüsszelben, a V4-ek találkozóján kijelentette, az egységes álláspont erőt jelent, éppen ezért kiemelten fontos, hogy a visegrádi négyek együttműködését az agrárium tekintetében mindig sikerült fenntartani, hiszen mi a gazdák oldalán állunk.

A tárcavezető kifejtette, a gazdálkodók a decemberi brüsszeli tüntetésen tanúsított elszántságát az Európai Bizottság sem tudja figyelmen kívül hagyni, éppen ezért kezdeményezett válságtanácskozást az unió agrárminisztereivel.

Nagy István rámutatott, a mi álláspontunk világos: a gazdáknak igaza van, hiszen Brüsszel eddigi intézkedései jelentős versenyhátrányt okoztak és jövőjüket, illetve megélhetésüket is veszélyeztetik. Brüsszel és Ukrajna szabadkereskedelmi megállapodása, az agrártámogatások tervezett csökkentése, valamint az EU-Mercosur kereskedelmi megegyezés az európai agrárium kivégzését jelentheti, amit nem hagyhatunk.

Elfogadhatatlan, hogy a Közös Agrárpolitikai források kifizetése a mezőgazdaságtól független, vélt vagy valós politikai elvárásokhoz legyen kötve. Az élelmezésbiztonságot nem lehet a mindennapi politikai játszmák részévé tenni – hangsúlyozta az AM közleményében a miniszter.

Nagy István közölte, a magyar álláspont világos: a jelenlegi uniós agrártámogatási rendszert és a gazdáknak járó forrásokat meg kell őrizni, és nem hagyhatjuk, hogy a termelők pénzét elvegyék, majd azt Ukrajnának adják. Továbbra is elkülönített költségvetéssel rendelkező és két pilléren nyugvó Közös Agrárpolitikára van szükség, mert ez szolgálja a gazdálkodók versenyképességének megőrzését és az élelmezésbiztonság fenntartását – emelte ki az AM közleményében a tárca vezetője.

Az AM a közleményhez csatolt Facebookon található videóüzenetében Nagy István mindezek mellett arra is felhívta a figyelmet, hogy „meg fogjuk védeni a gazdák érdekeit!”