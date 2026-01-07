Egy orosz tanker lefoglalása az Egyesült Államok által a nemzetközi jog súlyos megsértését jelentené, és egy ilyen incidensre válaszlépéseket kellene tenni – jelentette ki Jurij Svitykin, az Állami Duma Védelmi Bizottságának alelnöke.

Az amerikai hadsereg megvitatta az üldözött orosz olajszállító tartályhajó, a Marinera lefoglalásának lehetőségét. A CNN szerint a tartályhajó Venezuelából és Iránból származó olajat szállított – írja a lenta.ru.

Jurij Svitykin megjegyezte, hogy az amerikai médiaértesülések alapján a Marinera tankert orosz haditengerészeti erők, köztük tengeralattjárók és felszíni flották kísérik. Hangsúlyozta azt is, hogy a hajó lefoglalása a nemzetközi jog súlyos megsértése lenne, de jelenleg minden szükséges intézkedést megtesznek politikai és diplomáciai csatornákon keresztül az incidens megelőzése érdekében.

„Nem mondanám, hogy katonai válaszlépés lesz, és remélem, hogy nem lesz katonai összecsapás. De mindenesetre megfelelő válaszlépés fog következni. Úgy vélem, hogy a jelenleg hozott intézkedésekkel megelőzhető egy ilyen incidens” – jegyezte meg a parlamenti képviselő.

Január 4-én három amerikai haditengerészeti Boeing P-8A Poseidon felderítő repülőgép megkezdte egy orosz zászló alatt hajózó tankergép követését.

Az orosz külügyminisztérium közölte, hogy az ország szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet.